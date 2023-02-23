滬江維多利亞學校校園新翼全新教學空間    推動學生創科、藝術及學術全方位發展

滬江維多利亞學校校園擴建計劃於2022年12月正式落成及啓用。全新教學大樓提供額外9,000平方米的學習空間，不但為學生提供更多學習與發揮意的機會，活動空間亦大幅增加，師生都感到非常雀踴。總校長孔美琪博士對新校園新翼的落成十分感慨：「深灣校舍落成的情景仍然記憶猶新，轉瞬間已過了多個寒暑 。看着不同年代的學生成長，校園的擴展及優化，令我感到非常自豪。而這無疑是VSA社群全體努力的成果，就讓我們繼續齊心『明善、奮進、力行』」。

專屬創科樓層

新教學大樓的6樓全層為「想 • 創中心」，切合現代教學的趨勢，讓學生更投入創科發展，全面培養學生的設計思維。其中「創客室」便專為學生提供更多學習創新科技技能的機會，讓他們學習設計並實踐構思，提高學生的自主學習及解難能力，同時亦讓老師提升他們的專業知識和技能。學生可於教室中學習機械人創作等不同數碼創作技術。而「V++教室」則為中小學數碼設計及STEM教學而設。學生於教室中學習編程、人工智能、智能設計等，而課後活動如 VEX、LEGO 及黑客馬拉松亦會在此舉行。兩所教室更可互通，讓中、小學生可一同學習利用不同器材如虛擬實境耳機、 鐳射切割儀器、mBots, micro:bits 等。

世界級演藝劇場

新教學大樓的5樓全層為設備達國際級水平的「演藝劇場」，場內的影音配置達商業表演標準，包括世界級燈光設備， 並設支援4K UHD投影器，更有電動式懸掛系統，全高度懸吊設備，音響配備亦達商業級水準，混響時間長達1.5秒，更設陣列音響連重低音揚聲器等。一系列先進的影音配置讓表演製作更專業，鼓勵學生發掘表演藝術相關的興趣。而舞台設計多變，可切換作不同用途。嶄新的演藝劇場亦將為學校典禮及大型活動提供專業的場地，觀眾可享受更佳的視聽體驗。而「劇院門廳」則配置無邊框、自動化調色的LCD屏幕牆及雅致座位，可作為聯誼場地及展示學生作品用途。此外，校內亦增設黑盒劇場及話劇練習室，讓更多學生可發揮表演藝術的潛能。

全新設計圖書館

擴建後的中、小學圖書館獨立設置，分別位於新翼7樓及6樓，設計時尚簡約、實用面積更廣，讓學生能有更多空間學習語文。不但能容納更多藏書及教材，學生亦有更多溫習和研習的空間，鼓勵自主學習。當中亦有獨立研討室，讓學生在課餘時間討論課業。兩所圖書館以一道透明樓梯連接，象徵不同年級在學術上的交流互通。

多元化運動場地

全新的戶外操場可用於體育課及不同課後活動，如網球、籃球及投球等，兩側更設有觀眾席，讓更多觀眾可於比賽或社際活動期間為同學打氣。而室內體育館則提供更多活動空間，可用於各種運動，包括乒乓球、體操和小型球類等，更有不同訓練體能的設備。未來更會增設附有專業電子計分系統的劍擊賽道，讓學生接觸到更多類型的運動，發揮潛能及所長。

現代美學校園

校園的擴展增添更多融入美學設計的學習及休憩空間，不但促進學生之間交換學習心得，亦提供更多課室以外的空間，讓學生在舒適寫意的環境下學習。11樓的「海鯊灣」讓學生可於課後與同學討論課業；而位於8樓的「灣景會客室」、「預科年級休憩間」及9樓的「雲頂雅廊」則遠眺深灣景觀，提供怡人的休憩空間。其中十二年級的同學分享道：「『雲頂雅廊』是我在校園新翼最喜歡的一個地方之一！它舒適、開放式和美觀的環境使它成為我們消磨時間的好地方。」

可持續校園設計

全新教學大樓的設計注入環保概念，廣泛採用落地玻璃，引入更多自然光，有助節能並支持環保；亦設有雨水灌溉系統。校園內加入更多綠色空間，如結合藝術與大自然的「綠悠藝廊」。

進一步貫徹辦學理念 成就本港優質教育

隨着校園新翼的落成及新設施的啟用，滬江維多利亞學校邁向新里程，更進一步實踐優質教育的願景，培養更多樂學進取、身心健康，學有所成的，擁有全球視野的雙語學習者。

特設校外生獎學金計劃 鼓勵學生追求卓越

VSA特設多元化的校外生獎學金計劃，以表揚學校以外的學生在不同範疇追求卓越成就，包括卓越學術、體育、藝術、領導才能及社會服務。計劃可分為豁免四份一/半免/全免，校外生如在學術、體育、藝術、領袖才能或社會服務其中一領域獲卓越表現，便可於入學時申請獎學金；計劃由即日至五月下旬接受申請。詳情請參閱：https://bit.ly/3kbyOBE

安排定期入學研討會及校園導覽 助家長了解學校課程與文化

為加深家長對學校課程及學生生活的認識，VSA定期舉辦入學研討會。中學部將於3月16日舉辦網上研討會，以「全球化下的雙語學習者」為題，中學校長及相關老師將詳細介紹VSA如何提升學生的中英雙語能力，並引導他們成為具備國際視野的新一代。另外，學校亦定期舉辦入學簡介會及校園導覽，讓家長了解辦學理念及體驗校園設施。詳情及預約：https://bit.ly/3YK92Dj

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關於滬江維多利亞學校



滬江維多利亞學校是一所國際文憑世界學校（IB World School），位處香港仔旁的深灣。我們為超過2000名學生提供優質雙語IB課程 ，包括小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）。 滬江維多利亞以探究式教與學作為整體教育核心，培養學生全面發展。小學部以雙語（英語及普通話）教學，升讀中學部之後課堂以英語為授課語言，並輔以中文課程項目。

詳情請瀏覽我們的網頁 www.vsa.edu.hk。

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