英防相警告7年內必有一戰 「世界變得更危險及不安全」

英國國防大臣華禮仕(Ben Wallace)日前接受當地媒體訪問時警告,英國將在2030年前必然陷入一場衝突,呼籲政府做好準備。

華禮仕認為,英國在未來7年內將會陷入衝突,可能是一場冷戰,亦可能是一場「熱戰」。他強調,世界已經變得「更危險﹑更令人焦慮及更不安全」(more dangerous, more anxious and more insecure)

華禮仕表示,財相侯俊偉(Jeremy Hunt)去年曾稱,與首相辛偉誠(Rishi Sunak)一致同意國防開支需要加大。他堅稱,英國需要準備好應對任何情況。

侯俊偉下月將公布新一輪財政預算案,華禮士正積極遊說,希望屆時能增加國防投入。華禮仕在訪問中甚至表明,

「自由非免費」(Freedom isn't free)

華禮仕周三(22日)會見來訪的烏軍時亦表示,去年戰爭爆發前曾到俄羅斯與俄國防長紹伊古(Sergei Shoigu)會晤。他指紹伊古其時表明俄國不會入侵,烏軍亦不會反抗,結果證實兩者均為不實。

同時華禮仕表明,英國不會對烏克蘭的戰爭袖手旁觀,亦不會放棄。

責任編輯:吳漢培