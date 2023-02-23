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英防相警告7年內必有一戰 「世界變得更危險及不安全」

環球政治 12:15 2023/02/23

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英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）日前接受當地媒體訪問時警告，英國將在2030年前必然陷入一場衝突，呼籲政府做好準備。

拜登向北約東歐盟友派「定心丸」 批俄退出核武協議 【下一頁】

華禮仕認為，英國在未來7年內將會陷入衝突，可能是一場冷戰，亦可能是一場「熱戰」。他強調，世界已經變得「更危險﹑更令人焦慮及更不安全」（more dangerous, more anxious and more insecure）

華禮仕表示，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）去年曾稱，與首相辛偉誠（Rishi Sunak）一致同意國防開支需要加大。他堅稱，英國需要準備好應對任何情況。

侯俊偉下月將公布新一輪財政預算案，華禮士正積極遊說，希望屆時能增加國防投入。華禮仕在訪問中甚至表明，

「自由非免費」（Freedom isn't free）

歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼 【下一頁】

華禮仕周三（22日）會見來訪的烏軍時亦表示，去年戰爭爆發前曾到俄羅斯與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）會晤。他指紹伊古其時表明俄國不會入侵，烏軍亦不會反抗，結果證實兩者均為不實。

同時華禮仕表明，英國不會對烏克蘭的戰爭袖手旁觀，亦不會放棄。

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責任編輯：吳漢培

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