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拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）

環球社會熱點 12:30 2023/02/23

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美國總統拜登（Joe Biden）年事已高，周三（22日）結束訪問波蘭行程登機準備返美時，於登機梯期間不慎跌親，幸好沒有受傷仍能自己行走。據悉，今次至少為拜登第三度於空軍一號跌倒。

拜登向北約東歐盟友派「定心丸」 批俄退出核武協議 【下一頁】

拜登當日於波蘭華沙蕭邦機場，經登機梯步上總統專機空軍一號（Air Force 1），行到一半時突然跌倒。他很快重新站起身，繼續走到登機口，並在進入機艙前快速對外揮了揮手。

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今次最少是拜登第三次在登上空軍一號時跌倒。首次是於2021年3月，拜登步上空軍一號準備出發至佐治亞州時，步履不穩且連續3次跌倒。白宮其後指拜登無事，當時只是因一陣狂風而步履不穩。

第二次則是去年5月，拜登在登上空軍一號前往伊利諾伊州時，也短暫失足幾乎跌倒在地。

歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼 【下一頁】

不過拜登本月16日接受身體檢查，顯示頭部、耳朵、眼睛、鼻和喉嚨的檢查結果均正常，亦未發現患上中風及柏金遜症等其他疾病。

白宮醫生指他健康且充滿活力，適合繼續履行總統職責。

以首個任期計，拜登為美國史上年紀最大的總統，如他於2024年大選連任成功，完成第二個總統任期時將達到86歲。

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責任編輯：鄭錦玲

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