【內地經濟】內地旅遊收入增3成　家庭儲蓄達20.3億破紀錄

富達國際研究顯示，隨著內地於新年假期前取消旅遊限制，數以百萬計內地民眾隨即動身回鄉、飛往熱門旅遊地點，以及蜂擁至購物商場等，這對經濟的影響立竿見影，截至今年2月13日的新年假期間，內地旅遊收入較去年增加30%，達3,758億元人民幣（約4,285億港元），期內賀歲電影票房收入也較去年升近12%。

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富達國際基金經理周文群表示：「內地自去年12月放寬防疫措施後，國策迅速轉向穩增長，並以恢復擴大內需消費為先。美國及歐元區早前重啟經濟，釋放積壓已久的消費意欲，形成一股強大順風推動經濟增長，消費在這次中國經濟復常的過程中同樣發揮重要作用。」他指出，以消費帶動經濟復甦在內地並不常見，過往較常透過加大政府開支、刺激投資及出口以推動經濟增長。

根據人行的數據，截至今年2月13日，內地家庭儲蓄達到創紀錄的17.8萬億元人民幣（約20.3億港元），較去年同期增加80%。富達預期，隨着內地民眾生活逐步恢復常態，這些於2022年累積的龐大儲蓄，將支持家電、家具和食品飲料等範疇的消費進一步復甦。

周文群稱，美國和歐洲正面臨經濟衰退風險，外圍市場對中國產品的需求或下降。儘管中國通脹至今持續溫和，被壓抑的需求在近日急速釋放可能會推高消費物價，尤其是在服務消費方面。

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責任編輯：歐陽佩

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