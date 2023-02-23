【沽空669】創科急跌19%後停牌　Jehoshaphat Research：正沽空創科　潛在跌幅60%至80%　公司指待發澄清公告回應

▲ 【沽空669】Jehoshaphat Research：正沽空創科 潛在跌幅60%至80%

沽空機構Jehoshaphat Research發表沽空報告，指正在沽空創科 （00669） ，指其潛在跌幅60%至80%。Jehoshaphat指，創科是一家電動工具公司，十多年來一直涉嫌透過操控會計來誇大利潤，製造出完美的利潤率曲線，而在全球收入逾10億美元的上市企業中，創科是唯一一家連續十年間，毛利率每半年都能上升的公司。

集團晚上發公告，表示以待發出回應一份於2023年2月23日於網路上刊出的研究報告之澄清公告，而公司之董事會相信其載有涉及本公司及其附屬公司之失實及誤導資料。

創科半日報88.35元，午後跌幅擴大，低見74.6元。創科其後於下午2時57分停牌，停牌前跌19%，報74.95元，創逾3個月低。

報告指，創科作為一家周期性製造商，如何能實現毛利率每半年都能增長，答案是創科年復一年地將價值數以十億美元計的日常開支，放入各種資產帳戶之中，然後再將有關成本隱藏或推遲數年，現時創科的資產負債表已經成為一個巨大的播毒之地。

創科持續增長同時 正拖欠債務及裁員

Jehoshaphat稱，報告內逐一紀錄了創科所作出的會計技巧，並將其涉嫌誇大的利潤作出量化，創科的利潤率持續上升的同時，其同業的利潤率則跌至數十年來的低位。

即使創科沒有向市場提供新資料，但其在經營數字持續上升下，公司正在拖欠債務，而且進行大規模裁員，而且這個行動在金融危機期間未曾出現，故此綜合上述原因，預期創科2023年業績將是一個「災難」。

創科涉嫌將成本隱藏多年

報告指，一家公司可以隱藏開支，但不能消除開支，這些成本可以埋藏在資產負債表的深處，讓下一任行政總裁接手時處理，惟它們依然存在，這些「疆屍資產」往往會在企業困難時期甦醒，因要在艱難期再隱藏的難度偏高。而當這些隱藏成本出現時，損益表將出現巨大變化，故相信創科股價有60%至80%下行空間。

Jehoshaphat表示，現時華爾街分析師普遍對創科持正面態度，看好其2023年收入及毛利率繼續強勁增長，惟其他同業的業績卻朝著另一個方向發展。為消除行業狀況對創科的負面影響，報告使用截至去年上半年止的過去12個月業績作評估，預期創科真正的息稅前利潤（EBIT）只有4.8億美元，意味淨利率只有4.35億美元，每股盈利約0.24美元，而匯率則為7.85。

沽空報告指創科股價要跌至26元

報告稱，現時創科估值相當於2023年預測市盈率約16.9倍，而創科於過去十年低息及宏觀環境向好時，平均市盈率則為17.4倍，而自上市以來，估值平均約14.3倍。若創科要維持其16.9倍的估值，預期股價會下跌66%至31元，若估值降至長期平均數14.3倍，股價則要下跌71%至26元。

創科將於3月1日公布2022年度業績。

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