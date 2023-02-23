【沽空669】創科急跌19%後停牌　Jehoshaphat Research：正沽空創科　潛在跌幅60%至80%

▲ 【沽空669】Jehoshaphat Research：正沽空創科 潛在跌幅60%至80%

沽空機構Jehoshaphat Research發表沽空報告，指正在沽空創科 （00669） ，指其潛在跌幅60%至80%。Jehoshaphat指，創科是一家電動工具公司，十多年來一直涉嫌透過操控會計來誇大利潤，製造出完美的利潤率曲線，而在全球收入逾10億美元的上市企業中，創科是唯一一家連續十年間，毛利率每半年都能上升的公司。

創科半日報88.35元，午後跌幅擴大，低見74.6元。創科其後於下午2時57分停牌，停牌前跌19%，報74.95元，創逾3個月低。

報告指，創科作為一家周期性製造商，如何能實現毛利率每半年都能增長，答案是創科年復一年地將價值數以十億美元計的日常開支，放入各種資產帳戶之中，然後再將有關成本隱藏或推遲數年，現時創科的資產負債表已經成為一個巨大的播毒之地。

創科持續增長同時 正拖欠債務及裁員

Jehoshaphat稱，報告內逐一紀錄了創科所作出的會計技巧，並將其涉嫌誇大的利潤作出量化，創科的利潤率持續上升的同時，其同業的利潤率則跌至數十年來的低位。

即使創科沒有向市場提供新資料，但其在經營數字持續上升下，公司正在拖欠債務，而且進行大規模裁員，而且這個行動在金融危機期間未曾出現，故此綜合上述原因，預期創科2023年業績將是一個「災難」。

創科涉嫌將成本隱藏多年

報告指，一家公司可以隱藏開支，但不能消除開支，這些成本可以埋藏在資產負債表的深處，讓下一任行政總裁接手時處理，惟它們依然存在，這些「疆屍資產」往往會在企業困難時期甦醒，因要在艱難期再隱藏的難度偏高。而當這些隱藏成本出現時，損益表將出現巨大變化，故相信創科股價有60%至80%下行空間。

Jehoshaphat表示，現時華爾街分析師普遍對創科持正面態度，看好其2023年收入及毛利率繼續強勁增長，惟其他同業的業績卻朝著另一個方向發展。為消除行業狀況對創科的負面影響，報告使用截至去年上半年止的過去12個月業績作評估，預期創科真正的息稅前利潤（EBIT）只有4.8億美元，意味淨利率只有4.35億美元，每股盈利約0.24美元，而匯率則為7.85。

沽空報告指創科股價要跌至26元

報告稱，現時創科估值相當於2023年預測市盈率約16.9倍，而創科於過去十年低息及宏觀環境向好時，平均市盈率則為17.4倍，而自上市以來，估值平均約14.3倍。若創科要維持其16.9倍的估值，預期股價會下跌66%至31元，若估值降至長期平均數14.3倍，股價則要下跌71%至26元。

創科將於3月1日公布2022年度業績。

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