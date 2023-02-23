【業績｜元宇宙概念】Unity業績指引遜預期兼估計今年遊戲內廣告市場難以復甦　盤後急挫9%

▲ 【業績｜元宇宙概念】Unity預期今年遊戲內廣告市場難以復甦 盤後急挫9%

美股遊戲引擎及元宇宙概念股Unity Software（美：U）公布上季業績，上市以來首次季度錄得盈利，經調整盈利1330萬美元；列帳淨虧損2.89億美元，去年同期虧損1.62億美元，每股虧損擴大至0.82美元，主要由於經營開支大增51%至近5.85億美元。

期内，收入按年升43%至4.51億美元，高於去年公司指引，其中Create Solutions收入為1.98億美元，Grow Solutions 為2.53億美元。

今年首季收入介乎4.7至4.8億美元

Unity預計，今年首季收入介乎4.7至4.8億美元，按年增長47%至50%，較市場預期低，經調整EBITDA則介乎700萬至1200萬美元。公司同時預期全年收入可達20.5億至22億美元，惟預測亦遜預期，EBITDA則介乎2.3億至3億美元。

Unity聲明指，現有經濟環境下難以預測市場化，大部分經濟體表現疲弱，部分甚至處於衰退，公司不預期遊戲內廣告市場今年可以復甦，但若經濟改善，仍有復甦的可能，預期市場全年維持穩定。

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記者：伍鍵文