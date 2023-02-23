【業績｜港交所】港交所去年純利跌兩成至100.8億元符預期　派息3.69元　歐冠昇：對今年新股市場有信心、已開展就惡劣天氣下繼續運作相關研究

▲ 【業績｜港交所】港交所去年純利跌兩成至100.8億元符預期 派息3.69元

港交所 （00388） 公布去年業績，去年純利為100.78億元，按年跌20%，符合市場預期。收入為184.56億元，按年跌12%。每股第二次中期股息3.69元，按年跌12%。

港交所全日微升0.1%，報327.6元。

連同2022年9月派付的第一次中期股息每股 3.45 元，全年股息為每股7.14元，按年跌20%，派息比率為90%。以現價計，股息率約為2.1厘。

去年，平均每日成交金額以及滬股通及深股通平均每日成交金額減少，令交易及結算費減少，加上存管服務費及上市費減少，令港交所主要業務收入按年下跌9%至183.7億元，公司指，其保證金投資收益淨額增加及衍生產品市場交易費增加，已抵銷部分跌幅。去年聯交所的平均每日成交金額跌25%至1249億元。同時，營運支出按年上升12%，源於僱員費用及專業費用增加。

單計去年第四季，港交所收入及其他收益為52億元，按年上升 10%，創歷年第四季新高。溢利為29.79 億元，按年升11%，創歷年第四季新高。

新股市場去年底回暖 歐冠昇對今年有信心

同時，去年全年共有90隻新股上市，集資額按年大跌68.4%至1,046億元，當中65%來自新經濟行業，位列全球第四。而且當中有 63 隻新股是在下半年上市，為上半年的兩倍多。單計去年12月有21隻新股上市。港交所表示，在此強勁勢頭下，踏入2023年已見新股市場回暖跡象，亦正處理為數不少的上市申請。

港交所行政總裁歐冠昇表示，新股市場正在復甦，同時亦有很多外國大型企業表示有興趣來港上市，卻未能夠估計會否於今年內上市，但他對新股市場充滿信心，並指今年將是有建設性的一年。

已開展就惡劣天氣下繼續運作相關研究

對於財政司司長陳茂波在發表《財政預算案》時表示，港交所將探討一系列優化交易機制建議，當中包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排，歐冠昇指出，集團目前已開展相關研究，最重要的是要鞏固香港作為國際金融中心的地位及維持競爭力。而由於有關安排牽涉多方持份者，因此會非常小心及全面地進行市場諮詢。

不過，新一份預算案未有回應市場就檢視股票印花稅的訴求，歐冠昇表示，明白股票印花稅是政府重要收入來源之一，港交所亦一直持續與政府溝通，期望在提升市場活躍度及各方利益中取得平衡，又指近年已寬免部分交易所買賣基金（ETF）相關的印花稅，未來會繼續進行有建設性的討論。

被問到近年創業板（GEM）流動性問題以及改革安排，他表示交易所同樣重視為中小型企業提供發展機會，年內會就GEM改革提出具體建議，以提升市場流動性，但目前未有時間表。

另外，港交所表示，將於今年上半年推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，支持人民幣持續國際化，並進一步提升香港作為全球首選離岸人民幣中心的地位。

（第二版加入港交所業績記者會內容）

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編輯：姚卓然