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【業績｜港交所】港交所去年純利跌兩成至100.8億元符預期　派息3.69元

股市 12:09 2023/02/23

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港交所 （00388） 公布去年業績，去年純利為100.78億元，按年跌20%，符合市場預期。收入為184.56億元，按年跌12%。每股第二次中期股息3.69元，按年跌12%。

港交所半日升1.3%，報331.6元。

連同2022年9月派付的第一次中期股息每股 3.45 元，全年股息為每股7.14元，按年跌20%，派息比率為90%。以現價計，股息率約為2.1厘。

去年，平均每日成交金額以及滬股通及深股通平均每日成交金額減少，令交易及結算費減少，加上存管服務費及上市費減少，令港交所主要業務收入按年下跌9%至183.7億元，公司指，其保證金投資收益淨額增加及衍生產品市場交易費增加，已抵銷部分跌幅。同時，營運支出較2021年上升 12%，源於僱員費用及專業費用增加。去年聯交所的平均每日成交金額跌25%至1249億元。

新股市場去年底回暖

同時，去年全年共有90隻新股上市，集資額按年大跌68.4%至1,046億元，當中65%來自新經濟行業，位列全球第四。而且當中有 63 隻新股是在下半年上市，為上半年的兩倍多。單計去年12月有21隻新股上市。港交所表示，在此強勁勢頭下，踏入2023年已見新股市場回暖跡象，亦正處理為數不少的上市申請。

港交所表示，於2022年12月宣布旗下證券市場將於 2023年上半年推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，支持人民幣持續國際化，並進一步提升香港作為全球首選離岸人民幣中心的地位。

單計去年第四季，港交所收入及其他收益為52億元，按年上升 10%，創歷年第四季新高。溢利為29.79 億元，按年升11%，創歷年第四季新高。

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編輯：姚卓然

香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 港股
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