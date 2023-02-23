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【烏克蘭戰爭】歐盟未就對俄新制裁達成共識 將繼續商討

環球社會熱點 11:42 2023/02/23

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俄烏戰爭本周正式屆滿爆發一年，歐盟正制定對俄羅斯新一輪制裁內容。歐盟有指仍未就對俄羅斯新一輪制裁內容達成共識，消息指各成員國代表將於當地時間周四（24日）下午，在布魯塞爾繼續舉行會談，相信周五（25日）就會達成共識。

歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼 【下一頁】

路透社引述歐盟外交官指出，正在商討的計劃包括價值逾100億歐元（約833億港元）的貿易限制措施，如禁止歐盟成員國進口俄羅斯橡膠等。是次制裁亦將禁止歐盟，向俄羅斯出口更多俄方或能在戰場上使用的技術設備。

歐盟官員亦希望，能更好地追蹤俄羅斯政府在歐盟境內的資產，希望能將其利用協助烏克蘭戰後重建。但報道同時引述消息人士，指措施亦要求成員國具有通報義務，若未能報告或會被罰款，條款引來部分成員國反對。

美國會共和黨領袖續施壓 援F-16或有轉機 【下一頁】

歐盟是次制裁內容旨在令俄方在戰爭融資方面，變得更加困難。歐盟據報亦會將更多銀行剔除SWIFT系統，包括私人銀行Alfa-Bank（阿爾法銀行）及虛擬銀行Tinkoff等。歐盟亦會將生產用於烏克蘭的無人機，與伊朗革命衛隊有關的個人列入黑名單。

是次將為俄烏戰爭爆發以來，歐盟對俄羅斯實施的第10輪制裁，據報亦將會是戰爭爆發以來歐盟實施的最嚴厲措施。雖然烏克蘭當局呼籲歐盟實施更多制裁，但匈牙利、保加利亞、法國及比利時等都表明，不會限制與俄羅斯核工業的合作，或停止進口鑽石。

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責任編輯：李俊儀

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