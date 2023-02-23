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【美企業績】電動車生產商Lucid上季收入遜預期　盤後急插9%

股市 11:29 2023/02/23

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【美企業績】電動車生產商Lucid上季收入遜預期

Tesla（美：TSLA）勁敵、另一美國電動車巨企Lucid（美：LCID）上季收入為2.6億美元，按年升8.8倍，遜預期的3.03億美元，每股虧損收窄至28美仙。單計去年第四季，公司生產了3,493輛汽車，按季升53%。

Lucid盤後急跌9.3%，報9.05美元。

公司去年由於生產線供應緊張而生產了7,180輛汽車，稍超已下調的6,000至7,000輛的指引。公司全年收入為6億美元，按年升21倍，虧損收窄至13億美元。

Lucid表示，截至2月21日，其車輛的預訂量已超過2.8萬輛，低於去年11月7日上次更新時的超過3.4萬輛預訂。

公司首席財務官Sherry House表示，截至去年年底，公司擁有約44億美元的現金和約5億美元的信貸額度，足以維持到2024年第一季度。

展望今年，公司預計到2023年將生產1萬至1.4萬輛汽車，而Air Sapphire料今年暑假開始量產。至於Gravity SUV車款於2024年量產，Pure車款亦料在2024年錄得銷售上升。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

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編輯：姚卓然

 

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