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【國策點睇】國內房地產「三箭」出新招 私募投資基金試點啟動

股樓投資 11:24 2023/02/23

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據內地報道，國內支持房地產融資再出新招。中國證監會日前啟動了不動產私募投資基金試點工作，進一步發揮私募基金多元化資產配置、專業投資運作優勢，滿足不動產領域合理融資需求。市場人士認為，不動產私募投資基金試點有利於促進房地產行業整體發展，有效緩解行業面臨的燃眉之急。

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

此次試點啟動後，私募基金可投資地產範圍比過去有所拓寬。中信證券基礎設施和現代服務產業首席分析師張聰表示，相關規則明確不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居住用房，包含存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房，以及商業經營用房、基礎設施項目等，幾乎涵蓋了所有房地產類資產。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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申萬宏源證券分析師袁豪認為，不動產私募投資基金試點啟動，將拓寬房地產行業融資渠道，並有助於行業去庫存，推動行業健康穩定發展；同時，投資範圍擴大至商業地產，也為公募REITs擴圍打下基礎，有利於商業地產企業實現價值重估及資產盤活。

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責任編輯：林衛

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