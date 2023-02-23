【北水點睇】恒指兩萬點打開進場窗口 基金加速逢低布局

內地報道指，進入2月以來，港股表現不盡如人意，但國內機構投資者普遍認為，港股僅是暫時出現「牛回頭」，港股後市向好的確定性較強，目前不少資金正加速逢低布局。報道引述上投摩根基金在最新報告中表示，港股市場存在三大利好。第一，隨着各項政策支持，中國經濟持續復甦；第二，聯儲局的加息周期很可能進入後半程，海外流動性緊縮預期緩解；第三，港股估值處於低位。

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中泰國際預計，恒生指數的調整目標可能在20000點附近，屆時入場的時間窗口將打開。港股後續調整得愈深，往後的彈性就愈大。本輪下跌只是牛市中的一次中期調整。對於不少行業而言，政策已出現積極轉向的訊號，有助於改善中長期風險溢價及行業企業業績增長，消費場景恢復會逐漸反映在居民收入預期上，並傳導至終端消費。

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中信證券表示，春節假期以來，外資和南向資金走勢明顯背離，呈現外資流入港股，而南向資金流出港股的趨勢。不過鑑於今年中國經濟持續向好的高確定性，以及中國資產顯著的估值優勢，在短期情緒面的風險得到消化後，南向資金和外資將進一步增配港股，建議投資者關注兩大主綫，分別是消費，包括汽車、消費電子、食品飲料和社會服務等，以及地產後周期產業鏈，包括家居和家電等。

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責任編輯：林衛