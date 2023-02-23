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歐盟網民曬超市貨架全滿相 笑英國鮮貨短缺要限購

環球社會熱點 11:09 2023/02/23

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歐洲及北非惡劣天氣導致農產品收成減少，英國四大連鎖超市相繼宣布限購新鮮農產品。但歐盟國家網民相繼曬出超市貨架堆滿鮮貨的相片來嘲笑英國人，與英國多地超市的空貨架形成強烈對比。

英兩大超市限購新鮮農產品 料維持數周 【下一頁】

英國連鎖超市Asda及Morrisons早前已宣布，限制顧客購買新鮮農產品，措施料維持數周。Morrisons與Asda分別宣布，會限制顧客購買番茄、生菜及西蘭花等蔬菜。

    點擊圖片放大
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英國樂團Simply Red歌手Mick Hucknall於Twitter發文，暗示英國超市鮮貨短缺或與脫歐有關，呼籲歐洲其餘國家的粉絲貼出所在地超市貨架的相片。

法國、西班牙、葡萄牙等地網民也遵照要求，貼出超市貨架堆滿了新鮮蔬果的相片。

英格蘭護士暫停罷工 將與政府重啟薪酬談判 【下一頁】

英國農業倡議團體Save British Farming主席韋伯斯特（Liz Webster）則表示，西班牙或歐盟其餘地區都沒有農產品短缺，認為英國脫歐是造成當地短缺的原因。

不過除了天氣影響產量外，疫情帶來的供應鏈問題及戰爭導致能源成本飆升等因素都導致糧食短缺。

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責任編輯：鄭錦玲

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