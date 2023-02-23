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拜登向北約東歐盟友派「定心丸」 批俄退出核武協議

環球政治 10:49 2023/02/23

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（22日）在波蘭會見北約（NATO）東歐盟友時重申，北約將保護好每一吋領土。同時，拜登批評俄羅斯退出核裁軍條約《新削減戰略武器條約》（New START）。

歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼 【下一頁】

與俗稱「布加勒斯9國」（Bucharest Nine）的北約東歐成員國會晤前，拜登再次強調美國對北約承諾，重申北約會捍衛成員國每一吋領土。拜登表明，北約第5條是美國罕有的承諾。

會上拜登亦向東歐9國領袖重申，美國會延續對各國安全的承諾。他指各國作為北約東翼，屬北約集體防線的前線，了解今次俄烏戰爭的重要性。拜登稱戰爭不止關乎烏克蘭，而是歐洲與全球的自由民主。

【烏克蘭戰爭】美國會共和黨領袖續施壓 援F-16或有轉機 【下一頁】

東歐9國會後發表聯合聲明，指他們將增加在北約東翼軍事力量阻嚇俄羅斯，點名俄２國是北約安全的最重大及直接的威脅。

拜登同日亦批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），指對方宣布退出New START是錯誤。不過，俄方去年取消New START會議後，協議被外界認為基本上「名存實亡」。

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責任編輯：吳漢培

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