【異動｜盈警】偉易達急插9%　發盈警料2023財年溢利最多跌20%

▲ 【異動｜盈警】偉易達發盈警 料2023財年溢利最多跌20%

全球最大的嬰幼兒及學前電子學習產品企業偉易達 （00303） 發盈警，預期截至2023年3月底止年度的溢利錄得15%至20%的下跌。

偉易達現插9%，報44.15元，創逾3個月低，截至上午10時13分，成交額為4266萬元。

集團認為2023年財政年度下半年溢利下跌主要是因北美洲及歐洲更具挑戰性的宏觀經濟環境，導致電子學習產品和電訊產品的 銷售額低於預期；以及為確保電子學習產品於2022年節日期間的理想銷情，廣告和推廣開支高於預期。集團補充儘管上述因素，集團的財務狀況依然強勁。

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編輯：姚卓然