李斌出席2023年粵港澳大灣區青少年公益年會啟動儀式

▲ 2023年粵港澳大灣區青少年公益年會正式啟動儀式。(左起) 香港弘立書院初二年級張慈恩、深圳中學高二年級鄧筌心、香港洛士文基金創會會長胡曉明、廣東省宋慶齡基金會副主席蔡偉生、中國宋慶齡基金會副主席副主席于群、香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衛、廣東省人民政府港澳事務辦公室副主任龍廣豔、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學高一年級劉子馨、澳門海星中學高二年級梁倩盈一同啟動年會。

由中國宋慶齡基金會聯合香港洛士文基金、澳門基金會、廣東省宋慶齡基金會共同舉辦的2023年粵港澳大灣區青少年公益年會（以下簡稱“年會”）正式於2023年2月18日下午啟動，啟動儀式分別在北京中國宋慶齡青少年科技文化交流中心和香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學連線舉行。全國政協副主席、中國宋慶齡基金會主席李斌在北京會場連線香港會場致辭。

▲ 2023年粵港澳大灣區青少年公益年會啟動儀式主禮嘉賓與表演的青少年及四位分享公益故事的同學一同啟動年會。

中國宋慶齡基金會副主席副主席于群、香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衛、香港洛士文基金創會會長胡曉明、廣東省宋慶齡基金會副主席蔡偉生、廣東省人民政府港澳事務辦公室副主任龍廣豔擔任啟動儀式的主禮嘉賓，連同中國宋慶齡基金會粵港澳理事以及各界代表200多人分別在北京、香港參加啟動儀式，期間邀請到兩岸四地青少年分享公益故事，包括香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學高一年級劉子馨、澳門海星中學高二年級梁倩盈、香港弘立書院初二年級張慈恩及深圳中學高二年級鄧筌心，並由青少年表演中國鼓樂及情境朗誦，以及香港中國跳繩體育聯會代表表演花式跳繩。儀式透過網上在全國直播，近80萬人次通過新華網、中國慈善家雜誌、騰訊等直播平臺觀看啟動儀式。

▲ 香港中國跳繩體育聯會青少年代表表演世界級的花式跳繩。

▲ 青少年表演中國鼓樂。

李斌表示「粵港澳大灣區建設是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。中國宋慶齡基金會聯合粵港澳合作夥伴，共同舉辦每年一次的粵港澳大灣區青少年公益年會，為兩岸暨港澳的青少年搭建公益交流的平臺和共同追夢的橋樑。期待大家再接再厲、共襄盛舉，繼續關注和支持年會，共同推進粵港澳大灣區建設，助力青少年健康成長。」她續指「今年是宋慶齡誕辰130周年，中國宋慶齡基金會將始終秉持“和平·統一·未來”的宗旨，為內地與港澳青少年、公益、文化交流搭建橋樑，為促進海內外中華兒女大團結、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大的貢獻。希望各位老朋友、新朋友、小朋友繼續關心支持熱愛基金會的事業，攜手為實現中華民族偉大復興貢獻力量！」

▲ 香港洛士文基金創會會長胡曉明致辭。

香港洛士文基金創會會長胡曉明致辭時指，「粵港澳大灣區青少年公益年會凝聚兩岸四地年輕人互相認識、交流，培育公益精神，意義重大，機會難得，也有助大家日後共同合作推動大灣區的發展，因此香港洛士文基金一直積極投入支持，亦好高興這次年會可以在香港舉行。」

劉子馨同學分享在香港擔任義工的經驗，包括為視障長者發明量藥的機器、傷殘運動會義工等，讓她感受到更廣闊的世界，原來在我們之中有很多需要幫助的人，並指「做為未來的棟樑，我們任重而道遠，要扛起幫助他們的責任。不妨點亮自己的微光，一起成為太陽」；本身是臺灣人的張慈恩同學則分享指在學校參加了許多義務工作，包括導師代表、弘立學生願望基金贊助、街角環保店義工、基層地區派物資等，她並指由於媽媽是港澳臺灣同鄉會副會長，6歲起已長期擔任該會義工，並在這個香港的臺灣人大家庭成長，服務有需要的同胞，讓她深刻體會「施比受有福」。

粵港澳大灣區青少年公益年會以“培育公益精神，促進公益合作”為宗旨，自2020年設立以來，為促進粵港澳青少年交往交流交融發揮了積極作用。2023年年會發佈了公益交流、社會實踐、文化傳承等8大類102個配套項目。

有關中國宋慶齡基金會

中國宋慶齡基金會於1982年5月在鄧小平主席宣導下成立，目的是為紀念國家名譽主席宋慶齡先生，繼承和發揚她的未竟事業，並於2005年更名為中國宋慶齡基金會。(網站︰https://www.sclf.org/)

有關香港洛士文基金

香港洛士文基金於2019年由多位來自不同行業的愛國愛港有心人成立，採用宋慶齡名譽主席英文名字Rosamond命名，宗旨是致力推進教育，讓年輕人增進多方面的知識，並推動兩岸四地的青年交流，培育青年成材，未來貢獻社會。(網站︰https://www.hkrf.org.hk/)

（特約）