▲ 【美股焦點】Meta據報遭意大利檢察院調查 涉拖欠增值稅8.7億歐元

外電報道，意大利檢察院正調查Facebook母公司Meta（美：META）涉嫌拖欠增值稅（VAT）共計8.7億歐元（折合約72.5億港元）。

《路透》引述消息稱，米蘭地方法官應歐洲檢察官辦公室 （EPPO）的要求，對Meta涉嫌拖欠增值稅調查，並由意大利政府的金融執法部門（Guardia di Finanza）負責。

據消息人士透露，意大利稅務警察和稅收機構計算出一個模型，根據該模型，Meta 必須在2021年在意大利繳納約2.2億歐元的銷售稅。追溯到2015年這一時期的數字計算為8.7億歐元。

消息又稱，Meta可獲取用戶提供的數據而獲利，因此應歸類為服務交換，因此需繳納增值稅。

Meta發言人回應指，公司強烈反對向用戶提供平台訪問權應繳納增值稅，另外，已繳納其經營所在國家及地區所需的所有應付稅款，並將與當局充分合作。

意大利日報《Il Fatto Quotidiano》於當地時間周三首次發布對Meta進行行政稅務審計的消息。

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記者：伍鍵文