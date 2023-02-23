▲ 【福布斯香港富豪榜】李嘉誠再度蟬聯香港首富 資產淨值不跌反升了多少?

香港去年經濟收縮3.5%，據《福布斯》發布2023香港富豪榜，香港首50位富豪的總財富僅從3280億美元略微下降至3240億美元，而長實 （00001） 創辦人李嘉誠再度蟬聯香港首富。

李嘉誠以390億美元的資產位居第一，其財富更逆市增加了30億美元，雖然他的旗艦基礎設施集團長實的股價因盈利疲軟而下跌，但部分被他持有的能量飲料製造商Celsius Holdings的股份所抵消，在百事可樂宣布向該公司投資5.5億美元後，該公司的股價幾乎翻了一倍。

恒地 （00012） 創辦人李兆基雖然在疲軟的房地產市場中淨資產下降11%至303億美元，但仍位居第二。至於自2020年以來排名第三的是已故大亨、新世界 （00017） 創辦人鄭裕彤的兒子鄭家純，他與家族的財富增加了25億美元，達到289億美元。

值得注意的是，本次唯一的新面孔是房地產開發商協成行集團的聯席主席方文雄，他接替了已故父親方潤華的位置，其家族在富豪榜排行第35位，資產淨值達23億美元。

另外，去年首次亮相的人工智能公司商湯科技 （00020） 的聯合創始人、大學教授湯曉鷗的淨資產隨着公司持續虧損而暴跌至25億美元，現排行第33位。

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編輯：姚卓然