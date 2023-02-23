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【業績】IMAX中國全年少賺72%、派末期息0.015美元　預計今年恢復到疫情前票房水平

股市 09:08 2023/02/23

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【業績】IMAX中國全年少賺72%　預計今年恢復到疫情前票房水平

IMAX中國 （01970） 公布業績。IMAX中國全年公司擁有人應佔利潤1075.8萬美元，按年倒退71.9%，派發末期股息每股0.015美元（相等於0.117港元）。

期內收入7333萬美元，按年減少35%，其中，IMAX技術網絡收入減少35.8%至2530萬元，主要是由於2022年財政年度的票房收入較上一年減少7680萬美元，減幅32.1%。IMAX技術銷售及維護所得收入減至4790萬美元，按年減少34.4%。

IMAX預計將於2023年恢復到疫情前的票房水平11億美元，原因是年初中國市場強力復甦及「阿凡達2：水之道」全球票房破紀錄，達2.5億美元。 於2023年，IMAX春節檔票房創新高，斬獲6130百萬美元，其中「流浪地球2」領跑，成為IMAX有史以來票房最高的華語影片。

IMAX行政總裁Richard L. Gelfond表示，中國重啟速度之快令人驚嘆。隨著「阿凡達2：水之道」和「蟻人與黃蜂女：量子狂潮」等大片陸續在中國上映，以及「流浪地球2」和「滿江紅」等國產大片吸引了大批觀眾，中國正迅速重返全球最大電影市場之一的地位。

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責任編輯：梁浩碩

港股 IMAX CHINA（01970）
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