【港股市況】阿里巴巴績前升逾3%領市　滙豐、友邦軟　恒指反彈百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早續低開。阿里巴巴 （09988） 績前跌0.2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌近1%，百度 （09888） 績後跌近3%，恒指低開84點，開報20339點，科指跌0.3%，報4090點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：13】聯想 （00992） 愈升愈有，升幅擴大至逾7%，高見7.38元，暫為表現最好藍籌。

【11：02】網易 （09999） 最於今日公布業績，股價績前造好升逾4%，高見140元。

【10：59】阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%，高見95.95元。

【10：53】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾2%，高見95.3元，帶動大市升約105點，報20528點。科指升1.7%，報4168點。

【10：52】中廣核礦業 （01164） 升逾8%，高見1.01元。

【10：45】創科 （00669） 再跌逾1%，破底低見88.85元。

【10：39】阿里巴巴 （09988） 最新升近2%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾1%。大市升約26點，報20450點，科指升近1%，報4140點。

【10：33】香港航天科技 （01725） 今早曾升最多逾16%，高見14.9元，其後一度轉跌，低見12.2元，最新升逾1%。

【10：26】電力股向下，潤電 （00836） 跌逾1%，中國電力 （02380） 跌近4%，龍源電力 （00916） 跌逾4%。

【10：10】偉易達VTECH （00303） 挫逾9%，低見43.9元。偉易達預期年度公司股東應佔溢利按年會錄得15%至20%的下跌。

【異動｜盈警】偉易達急插9% 發盈警料2023財年溢利最多跌20%

【10：06】大市反彈乏力，最新再度轉跌51點，報20372點，科指升0.2%，報4106點。

【10：05】聯想 （00992） 股價造好，升逾5%，高見7.27元。

【09：56】蔚來 （09866） 升近3%，理想汽車 （02015） 升逾1%，小鵬汽車 （09868） 升0.4%。

【09：46】滙豐 （00005） 股價回吐，早段逆市跌逾1%，低見59.75元。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 最新升2%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 升0.8%。

【09：36】大市開市後初段轉升，恒指升14點，報20436點，科指升0.5%，報4120點。

【09：35】港交所 （00388） 績前向好，升0.3%。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 開市後向好，轉升0.4%。

【09：31】數碼通 （00315） 績後跌逾1%，早段低見5.11元。

【業績｜電訊股】數碼通中期純利多賺2%息14.5仙 流動服務ARPU升6%、對未來表現審慎樂觀（第二版）

【09：30】樂普生物 （02157） 升逾6% 、康諾亞 （02162） 升逾3%。

【09：29】玖紙 （02689） 績後偏軟，跌0.4%。

【業績｜紙業股】玖紙中期業績轉盈為虧蝕近13.9億元 受毛利率大跌拖累

【09：23】煤炭股逆市向上，神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 兗礦能源 （01171） 分別升逾2%。

【09：23】阿里巴巴 （09988） 績前跌0.2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌近1%，百度 （09888） 績後跌近3%，恒指低開84點，開報20339點，科指跌0.3%，報4090點。

【業績︱百度】百度低開3% 上季經調整純利多賺32%至53.7億人幣 勝預期 另宣布50億美元回購計劃

【百度9888】百度：綫上廣告收入首季起復甦 料長遠增速快於中國GDP

【09：19】中國油氣控股 （00702） 開市前公布短暫停牌，以待刊發公佈，其內容構成公司的內幕消息。

【09：14】期指開報20378點，升29點。

【09：09】【業績】IMAX中國全年少賺72%、派末期息0.015美元 預計今年恢復到疫情前票房水平

【08：43】恒指黑期跌52點，報20355點，道指期貨升53點，報33132點。

【08：04】【生物科技股】樂普生物、康諾亞合營與AstraZeneca訂立許可協議 開發及商業化其胃癌藥

【07：45】【阿里巴巴9988】阿里巴巴今收市後公布季績 一文看清券商怎估阿里上季收入

【07：45】【8號風球】券商：港交所8號風球黑雨開市無問題 只擔心一個關鍵位未能配合

【07：45】【 Morning精點】消費券派$5千、預算案派糖減甜 星夢一姐菊梓喬澳門開騷險暈倒

【07：45】港股ADR收報20291點，跌131點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報60.05元，較港收市價低0.6元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報351.33元，較港收市價低4.67元或1.3%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.95元，較港收市價持平無升跌。

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【07：30】聯儲局公布2月議息紀錄，顯示官員普遍支持加息0.25厘，但有數名官員傾向於加息0.5厘。美股反覆拉鋸，道指轉跌，納指靠穩。道指尾市偏弱，一度跌181點，最終收跌84點，報33045點；標指跌6點，報3991點；納指則升14點或0.13%，報11507點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市低水103點 百度ADR低港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

責任編輯︰梁浩碩