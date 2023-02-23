【生物科技股】樂普生物升3%　樂普生物、康諾亞合營與阿斯利康訂立許可協議　授權開發及商業化其藥物

▲ 【生物科技股】樂普生物、康諾亞合營與AstraZeneca訂立許可協議 開發及商業化其胃癌藥

樂普生物 （02157） 、康諾亞 （02162） 公布，雙方成立的合營成立KYM，與製藥公司AstraZeneca（阿斯利康）訂立全球獨家許可協議，以開發及商業化其候選藥物CMG901（「Claudin 18.2抗體偶聯藥物」，用於治療復發╱難治性胃癌及胃食管結合部腺癌）。

樂普生物升2.7%，報6.92元。而康諾亞則微升0.4%，報64.45元。

根據許可協議並在其條款及條件的規限下，KYM將收取6300萬美元的預付款，並在達成若干開發、監管及商業里程碑後，收取最多1.125億美元的額外潛在付款。此外，KYM有權從AstraZeneca收取銷售淨額的分級特許權使用費。

KYM有責任提供協助及人員以促進技術及專業知識轉讓。除另有協定外，AstraZeneca將負責承擔與就CMG901正在進行的實驗有關的開發及監管事務活動的所有費用。許可協議須遵守慣例交割條件，包括完成反壟斷監管審查。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

【異動｜醫藥股】康諾亞半日漲11% 疫情持續帶動醫藥股走高

【異動股｜生物科技股】樂普生物曾抽升近4倍 九度觸發市調機制

責任編輯：梁浩碩