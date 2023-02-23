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【Nvidia業績】英偉達業績超預期　數據中心收入破紀錄　盤前升10%

股市 20:31 2023/02/23

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【Nvidia業績】英偉達業績超預期　數據中心收入破紀錄

Nvidia英偉達（美：NVDA）公布去年第四季業績，收入60.51億美元，超預期的60億美元，按年跌21%；Nvidia純利14.14億美元，跌53%；經調整純利21.74億美元，經調整每股盈利0.88美元，超預期的0.81美元，跌33%。毛利率66.1%，跌0.9點。

Nvidia盤前股價升10.2%，報228.98美元。

Nvidia全年業績方面，收入269.74億美元，按年升0.2%；純利43.68億美元，跌55%；經調整純利83.66億美元，經調整每股盈利3.34美元，跌25%。毛利率59.2%，跌7.6點。

Nvidia發布前瞻指引，預期首季收入65億美元，按年跌21.6%，毛利率66.5%，按年跌0.6點。

數據中心方面，Nvidia指，數據中心第四季收入達到破紀錄的36.2億美元，按年升11%；於全個財年收入更達到150.1億美元，升41%。與德銀達成戰略合作伙伴，突破金融服務板塊的AI發展。同時與 Dell 推出第15代 Dell PowerEdge 系統，令企業有效地利用AI實現轉型。在金融服務推出NVIDIA A100 Tensor核心GPU，支援人工智能、資料分析和高效運算。

至於顯示卡遊戲板塊，收入18.3億美元，跌46%。專業視象業務收入2.26億美元，跌65%，汽車及組件業務收入2.94億美元，升135%。

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【電動車】Nvidia推新自駕集成系統　吉利極氪成首客、股價反跌3%

記者：譚志偉

美股 業績公布 顯示卡 人工智能 NVIDIA 輝達（Nvidia，美：NVDA）
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