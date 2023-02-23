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【8號風球】券商：港交所8號風球黑雨開市無問題　只擔心一個關鍵位未能配合

股市 07:00 2023/02/23

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【8號風球】券商：港交所8號風球黑雨開市無問題　只擔心一個關鍵位未能配合

現時港交所 （00388） 在8號風球或黑雨期間均停市，不過，財政預算案透露，港交所將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢，意味未來8號風球或黑色暴雨警告訊號懸掛期間，很可能會如常開市，投資者可繼續炒股。業界認為，疫情時已適應在家工作模式，但要處理銀行在惡劣天氣下關門，或會影響客戶買賣的問題。

疫情就像是惡劣天氣下繼續運作的預演

信誠證券聯席董事張智威表示，疫情時已試過在家處理客戶買賣交易，就像是惡劣天氣下繼續運作的預演，現時相關員工的電腦已連接至公司網絡，也可做好電話買賣的錄音功能，故即使黑雨或8號風球開市，也可如常運作。

不過，張智威提到，現時客戶進行買賣時，可即時從銀行將資金轉帳至證券戶口，故若黑雨或8號風球銀行關門，客戶便有可能因未能成功將資金轉帳，而錯失買賣的時機。

建議港交所考慮延長中央結算系統結算時間

凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權稱，支持有關安排，鑑於疫情期間已實施在家辦公室安排，所以應該不是問題，反而8號颱風期間銀行系統停止運作，若銀行照常運作，港交所需考慮延長中央結算系統結算時間。

富途發言人亦預期人手安排沒有影響，惟投資者須留意銀行暫停服務的情況下或會影響資金進出。

相關文章：【財政預算案2023】8號風球照開市？　陳茂波：港交所探討市場在惡劣天氣下續運作安排

相關文章：【打風黑雨】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市　認為可參考在家工作經驗

記者：陳韻妍

港股 香港交易及結算所有限公司 在家工作 銀行 颱風 暴雨 財政預算案
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