  • 17°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 23:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度9888】百度：綫上廣告收入首季起復甦　料長遠增速快於中國GDP

股市 22:42 2023/02/22

分享：

分享：

百度：首季起綫上廣告收入現復甦　料長遠增速快於中國GDP

百度 （09888） 創始人、董事長兼首席執行官李彥宏於電話會議表示，見到綫上廣告收入已從首季起出現復甦，尤其是在醫療保健、旅遊及生活服務等領域，相信隨經濟在今後持續恢復，期望廣告商的需求將會上升，有助顯著推動公司的廣告收入。

他指，用戶使用搜索引擎有明確意圖，搜索廣告能將用戶的需求與最為相關的產品及服務連接，預期廣告商會將更願意投放廣告。長遠而言，相信電商及短視頻也會驅動廣告業務的增長，預期整體的綫上廣告收入的增速將高於中國GDP的增長。

百度指，百度生成式AI產品「文心一言」將首先插入到百度搜索引擎中，料可將傳統搜索體驗升級，並吸引更多用家。類ChatGPT的特點可以成為潛在用戶新流量的切入點，並可協助廣告商及內容創作者。

問到百度智能雲業務，管理層指，透過削減低利潤的生意，正專注於改善該業務的利潤。智能雲業務分為個人及企業層面，當中企業的智能雲業務仍錄得虧損，但利潤率已持續改善。

相關文章：

【百度9888】百度李彥宏：中國AI市場將迎來爆發性的需求增長　百度正站在浪潮之巔

【業績︱百度】百度上季經調整純利多賺32%至53.7億人幣　勝預期　另宣布50億美元回購計劃

編輯：袁諾曦

港股 百度集團—SW（09888）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期升49點　百度ADR乏力愛奇藝倒跌（不斷更新）

下一篇文章

【美股開市】市場觀望聯儲局會議紀錄　道指升45點　納指升0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股開市】市場觀望聯儲局會議紀錄　道指升45點　納指升0.3%（不斷更新）
【美股開市】市場觀望聯儲局會議紀錄　道指升45點　納指升0.3%（不斷更新）
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元
【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元
【恒指夜期+北水】北水錄7.3億元淨流入　買恒生國指ETF沽中移動港交所　恒指夜期升81點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄7.3億元淨流入　買恒生國指ETF沽中移動港交所　恒指夜期升81點（不斷更新）
【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　以保障數據安全
【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　以保障數據安全
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款