【百度9888】百度：綫上廣告收入首季起復甦　料長遠增速快於中國GDP

▲ 百度：首季起綫上廣告收入現復甦 料長遠增速快於中國GDP

百度 （09888） 創始人、董事長兼首席執行官李彥宏於電話會議表示，見到綫上廣告收入已從首季起出現復甦，尤其是在醫療保健、旅遊及生活服務等領域，相信隨經濟在今後持續恢復，期望廣告商的需求將會上升，有助顯著推動公司的廣告收入。

他指，用戶使用搜索引擎有明確意圖，搜索廣告能將用戶的需求與最為相關的產品及服務連接，預期廣告商會將更願意投放廣告。長遠而言，相信電商及短視頻也會驅動廣告業務的增長，預期整體的綫上廣告收入的增速將高於中國GDP的增長。

百度指，百度生成式AI產品「文心一言」將首先插入到百度搜索引擎中，料可將傳統搜索體驗升級，並吸引更多用家。類ChatGPT的特點可以成為潛在用戶新流量的切入點，並可協助廣告商及內容創作者。

問到百度智能雲業務，管理層指，透過削減低利潤的生意，正專注於改善該業務的利潤。智能雲業務分為個人及企業層面，當中企業的智能雲業務仍錄得虧損，但利潤率已持續改善。

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編輯：袁諾曦