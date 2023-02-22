【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？

財政預算案中有關國際創新科技中心的著墨不少，更鼓勵電訊業投資基建，政府建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜的費用，可獲稅務扣除。



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【財政預算案2023】科技園：發揮本地優勢 增資源壯大創科產業群



香港電訊：有利加速5G採納、Web3發展

香港電訊集團董事總經理及電訊盈科署理集團董事總經理許漢卿回應查詢時表示，為頻譜使用費提供稅務寬免，不單為電訊業的基建投資提供更大誘因，完善及提升香港的電訊網絡，更會有利加速5G採納、人工智能、物聯網、Web3等新興科技發展，進一步加快公私營企業數碼轉型。

更指該集團會利用旗下整合固網流動網絡(Integrated fixed-mobile network) 與新興科技(emerging technologies) ，繼續協助企業及公營機構數碼轉型，推動數字經濟和香港智慧城市的發展。



3香港：希望減稅惠及過去的頻譜使用費

3香港對有關建議表示歡迎，更期望該稅務扣除能涵蓋與過去投得的無線電頻譜相關，但仍有未繳付或已繳付但未攤銷的龐大頻譜使用費，並會在該修訂條例草案發佈後再詳細研究相關內容。



CMHK亦表示，歡迎財政預算案內建議，讓我們能將更多資源放在網絡發展上，為客戶提供更優質的服務。



HGC：若固網電訊網絡營辦商受惠 回饋基建

正於外地工作的HGC環電集團行政總裁郭詠邦回應指，集團表示同意財政預算案上提出電訊基建設施是香港經濟發展的重要基石。並將繼續加強本地的電訊基建投資，配合政府的發展項目，包括北部都會區、新發展區及偏遠鄉村地區等。



有關無線電頻譜使用費的稅務扣除，如果政府對固網電訊網絡營辦商的頻譜使用費及牌照有相應支援，HGC環電承諾會將所節省開支投放於電訊基建設施上，推動香港電訊業發展。



責任編輯：梁巧恩



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