【香港電訊 6823】2023-24年財政預算案出爐 香港電訊多元業務 提五點回應支持政策

財政司司長陳茂波於今日（22日）發表新一份《財政預算案》，香港電訊集團董事總經理及電訊盈科署理集團董事總經理許漢卿回應指，香港電訊作為香港主要科技、媒體及電訊營運商，歡迎政府在財政預算案提出多項支持科技創新的措施， 令社會在後疫情時代，開拓新經濟局面，推動高質量發展。集團會以旗下多元化業務，支持相關政策。

香港電訊提出五點回應

數碼基建\數碼轉型

完善的電訊網絡是高科技發展的基石，集團非常歡迎政府為頻譜使用費提供稅務寬免，這不單為電訊業的基建投資提供更大誘因，完善及提升香港的電訊網絡，更會有利加速5G採納、人工智能、物聯網、Web3等新興科技發展，進一步加快公私營企業數碼轉型。此外，亦會利用旗下整合固網流動網絡(Integrated fixed-mobile network) 與新興科技(emerging technologies) ，繼續協助企業及公營機構數碼轉型，推動數字經濟和香港智慧城市的發展。



消費券

政府透過前兩輪消費券計劃成功刺激經濟，並提升大眾使用數碼支付。集團會繼續透過Tap & Go「拍住賞」，支持新一輪消費券計劃，推動經濟，並協助商戶，特別是中小企實行數碼支付，以迎合市場消費習慣的改變。

創意產業(電視節目)

政府注資支持香港創意產業發展的消息令人鼓舞。集團旗下的免費電視ViuTV 多年投資製作香港特色的作品，以及跨地域串流服務 Viu 亦成為亞洲領導經營者/平台。我們深信，新措施有助推動香港與外地娛樂文化業界的合作交流，提升本地製作的水準，以及推動香港流行文化影響力至海外市場。

綠色科技和金融

我們喜見政府有多項措施支持環保。我們會利用集團的綠色科技，例如能源管理解決方案和智能家居方案幫助企業和家庭，減少用電。集團旗下與中電合作的Smart Charge，會擴充電車（EV）充電服務網絡，滿足市場需求，並進一步推動新能源運輸。與此同時，我們亦會繼續透過可持續發展表現掛鈎貸款支持綠色金融發展。

人才資源

Now TV一直擴展教育內容，例如STEM電視節目、eye AI 互動機械人，在港島西開設Sooper Yoo室內遊樂場，揉合科技與體能競技的互動遊戲等，培養青少年對創科的興趣。另外， HKT Education 亦參與中小學STEM Classroom 的設計及建造，為學生提供理想學習環境。此外，我們亦與The Sandbox推出Metaverse Academy，為香港建立認識Web3的客戶群。集團會繼續與不同機構合作，為本港培訓創新科技人才。

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記者：張以正