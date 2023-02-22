▲ 【儲局官員】鷹王布拉德促FOMC 應立即激進加息免悔恨

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）重申，有信心央行可以打敗通脹這場仗，但敦促FOMC（Federal Open Market Committee）加快行軍。今年沒有投票權的布拉德指，更激進的加息將使FOMC有更好機會來降低通脹，儘管通脹已從2022年高位回落，但仍然很高。

他指出，市場現時流行這樣說，「不如放慢腳步，感受一下你要前進的方向」，他直指，現時利率仍未到達終瑞利率水平。

布拉德認為，更激進的措施，是最終達到成功的戰略一部份。「如果通脹繼續下跌，大家可相安無事，但我們的風險是通脹並不回落，而在加速時，我們應怎樣做？我們需要回應，當通脹已不開始回落，你知道的，你將會重演1970年代，當時長達15年的抗通脹戰役。你不會想墮入這種情況的，那現在就要起來，將通脹控制在2023年。」

布拉德認為，2023年仍然很可能擊敗通脹，而不會跌入衰退。「中國正在走上前，歐洲亦比想像中強勁，美國經濟似乎會比市場預期的更有靭性，就如6至8星期前所說的一樣」。

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記者：譚志偉