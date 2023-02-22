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【財政預算案2023】科技園：發揮本地優勢　增資源壯大創科產業群 

科技 21:35 2023/02/22

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2023至24年度財政預算案中，不少篇幅有關香港的創科發展。當中提及科技園公司向 「科技企業投資基金」增資 4 億元，並額外投放 1.1 億元推出「共同企業加速計劃」。

【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用

【財政預算案2023】撥1.1億投資科技園高潛力初創　業界憂令富者愈富

科技園回應指，積極投放資源 支援初創企業擴展政府繼續加強對初創企業的投資，包括香港科技園創投基金將增資4億元。結合現時的6億港元管理資額，總金額將增至10億港元。自 2015 年成立起，香港科技園創投基金已向 27 間創科公司投資，並吸引私營投資，投資比例達 1:18，即基金每投資1元便能吸引18元的私營投資，資助和培育處於早期及成長階段中具潛力的企業。

預算案亦提出科技園公司將整合現有的「企業加速計劃」，並額外投放1.1億元，聯同合作夥伴推出「共同企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。自2015 年起「企業加速計劃」已成功協助入選的初創融資超過四億美元（約31億港元）。

於 2021 至 2022 財政年度，參與企業加速計劃的初創企業總估值不但躍升 250%，企業累計所籌集的資金更增加 100%。「共同企業加速計劃」將會結合業界力量，為創科企業提供更深更廣的增值支援服務，包括試用場景、業務諮詢、投資配對、人才招聘、產品生產及發行等等，協助更多創業家在全球取得成功。

責任編輯：梁巧恩

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