【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用

政府於去年十月發表的虛擬資產政策宣言，在財政預算案中亦撥出5,000萬推動第三代互聯網（Web3），並成立專責小組就虛擬資產的可持續發展提供意見。



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有舉辦元宇宙加實體演唱會經驗的科學園科培網絡榮譽會長鄒健宏接受訪問時表示，5千萬相等於建一個噴水池的價格，對於推動web 3.0 這些較為高科技的項目實在是微不足道，主因是現在web 3.0的元素在香港都還未普及，單以最為容易被公眾接納的虛擬貨幣，都未能做到全民普及。



推動公眾認識web 3應用 或比研討會有用

如果真的要把這5千萬價值最大化，在公眾層面上的推廣及鼓勵應用，反而更為有效，例如可以鼓勵更多商戶接受虛擬幣值付款，甚至推動web 3.0元素的大型公眾活動。這些把錢用在更為貼地的方向，反而使公眾更為容易接受，總比繼續舉辦「虛擬資虛/Web 3.0」 國際大型研討會，令公眾誤以為這些都是高高在上的人才會擁有的玩意好。



他又指出，在政府於去年十月發表的虛擬資產政策宣言後，香港交易所成為亞洲首家提供加密資產ETF產品的交易所。2022 年初至今，香港上市ETP的日均成交額達 118 億元，按年增長 50%。ETF是香港交易所旗下市場發展最快的業務之一，產品種類於2022年亦不斷拓展，愈趨多元化，包括於年內推出了首隻元宇宙ETF、首隻碳期貨ETF及首隻區塊鏈ETF，更首次將ETF納入滬深港通。



這個舉動雖然相比新加坡已經落後了兩年，但總算是一個可以挽留外資的辦法之一。但老實說，一切問題根源在於普及化，最簡單一句，香港市民有多少個真正了解什麼叫虛擬資財甚至有沒有在港交所進行虛擬資產ETF交易，相信答案顯而易見。

人才永不足夠 大量引入不如自行培養

談到人才，他指從來都不足夠，更何況是Web3.0這些新興產業。引入人手這方面，相信很多國家都正在做，但要如何把香港的吸引力發揮最大，這便是香港政府的責任。引入人才說起來容易做起來難，尤其是在面對全球的競爭下。與其在外面搶人才，不如着重本地人才培育。在中學時期開始推動學生對web 3.0的興趣甚至培訓，把本地人才用在本地，這才是長遠的發展方向。



記者：梁巧恩



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