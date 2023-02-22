【業績｜紙業股】玖紙中期業績轉盈為虧蝕近13.9億元　受毛利率大跌拖累

紙業股去年業績表現低沉，上周已有理文造紙 （02314） 發盈警，今日則有玖龍紙業 （02689） 去年下半年業績由盈轉虧，截至去年12月底止6個月中期業績轉蝕13.89億元（人民幣，下同），期內銷量雖然有輕微增長，但收入按年減少9.5%至312億元，公司指人民幣走弱又加息等不利因素拖累業績。

人民幣走弱及加息因素影響利潤

玖紙截至去年12月底止6個月，收入按年跌9.5至312億元，期內虧損達13.9億元，2021年同期純利27.74億元。期內銷量雖然按年增加2.4%至860萬噸，但平均售價按年下跌11.4%。另外，毛利率則由去年同期的13.6%減少至期內僅約2.2%，毛利率大跌亦成為轉盈為虧的主要因素。

集團又解釋，受內地疫情管控影響，消費持續疲弱，包裝紙需求及售價因此大幅下降；與此同時，地緣政治紛爭持續，導致能源、化工等成本大幅上漲，加上人民幣走弱及加息等不利因素，均對玖紙利潤帶來極大負面影響。

公司預期今年為疫情轉折點，隨著中央政府進一步優化防疫政策，預期中國內需消費將逐步回暖，有利包裝紙行業重回正軌。然而，當前營商環境仍然充滿變數，例如地緣政治危機未解除，全球加息潮未止、海外經濟緊縮等不利出口業務之因素仍在。集團指會推進國內外原料佈局，並努力開發新產品應對市場需求，降本增效，盡快扭虧為盈。

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編輯：葉志偉