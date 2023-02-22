【財政預算案2023】撥1.1億投資科技園高潛力初創　業界憂令富者愈富

財政司司長陳茂波今（22日）公布2023至24年度財政預算案稱，為加強各方面的初創發展，香港科技園公司亦會額外撥款1.1億投資，聯同合作夥伴推出「共同企業加速計劃」。惟業界對相關措施想法兩極，憂慮過高的資格限制會令部分初創未能受惠。

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陳茂波在會上指，科技園公司將聯同合作夥伴推出「共同企業加速計劃」，向每間合資格初創投資最多1千萬，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。但表明申請相關投資的要求會較為嚴謹。

雖然未知科技園公司會聯同哪一範疇的合作夥伴實行「共同企業加速計劃」，亦未知從事哪些科技範疇的初創會受惠。但香港創科發展協會主席（HKITDA）陳迪源回應指，若然相關計畫要求初創已有一定研發成果或達指定規模，會令規模較小、正尋覓更多資金進行進一步研發的初企，無法從中受惠。而符合要求的初創，大多可能是本身已獲某些基金或投資者資助，變相令富者愈富。

惟科培網絡會長李治緯（Edmund）就認為，門檻高是好事，

如果只是兩個年輕人口說要創業做科技，沒有太大說服力，很難對納稅人交代。

所以他認為，是次受惠的主要會是有穩定生意的科技企業。至於哪些範疇的科企可受惠，他就強調，要待科技園決定將與哪個行業的合作夥伴合作，但他預計生物科技、微電子、金融科技的機會較大。

將智慧出行以外初企歸類 推助科技融入生活

與此同時，預算案亦為數碼港預留2.65億元，推出一項針對智慧生活初創企業的培育計劃。陳迪源指，智慧生活定義十分廣泛，

基本上即是衣、食、住、行，如何（利用科技）潔淨環境、如何做到社會共融都算是智慧生活。

相信可以將以往一直未能歸類至金融科技、數碼娛樂、智慧出行等範疇，但從事數碼生活的初創統一歸類。

他又提到以往的施政報告中，都會提及「宜居地市」，反映港府一直希望利用科技令香港更適合人們居住。相比在市區中引入智慧燈柱、無人駕駛等，

智慧城市不應是將所有科技設備放出來，而是裝了很多科技設備，雖然看不到但可以（在生活上）幫到你。相信（今次政府提及的）智慧生活便是指這一類的科企。

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責任編輯：殷凱怡

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