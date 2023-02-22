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【愛奇藝業績】愛奇藝長視頻殺出血路　盤前升8%

股市 19:01 2023/02/22

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【愛奇藝業績】愛奇藝長視頻殺出血路　季度收入創新高

中概影視股愛奇藝（美：IQ）公布去年第四季業績，收入76億元（人民幣，下同），按年增長3%；純利3.04億元，虧轉盈，經調整純利8.56億元，2021年同期為經調整虧損10億元，經調整每股盈利0.98元。此外，愛奇藝首次錄得全年經調整盈利，達13億元，2021年為經調整虧損45億元。

愛奇藝公布業績後，盤前股價升8.4%，報7.85美元。

愛奇藝第四季度付費用戶淨增長1000萬戶，至1.116億戶。愛奇藝創始人及CEO龔宇表示，季度成功受原創內容推動，未來將繼續聚焦原創內容，以貢獻高質量的增長，愛奇藝在投資者信中指，長視頻發生翻天覆地的變化，不再一味追求市場份額，長視頻的競爭焦點，已由數量轉至質量。

愛奇藝指，第四季推出了6部爆款劇，訂戶使用時長增長超過40%，按季增長30%，這是前所未有的。另外，核心會員服務錄得最高的季度收入，年增長率為15%。廣告業務繼續復甦，收入按季增長25%。

愛奇藝表示，還將密切關注由人工智能生成內容 （AIGC） 和其他創新技術等推動的行業機遇。愛奇藝將與戰略合作夥伴百度一起探索AIGC在長視頻行業的應用場景，包括提高內容生產效率、內容分發和推廣等方面。相信 AIGC 戰略將釋放更多潛力，進一步提高整體業務效率並產生更大的價值。

【中概股】愛奇藝擬發行7650萬股ADR　料集約5億規模　收市瀉16%

【百度9888】百度李彥宏：中國AI市場將迎來爆發性的需求增長　百度正站在浪潮之巔

記者：譚志偉

美股 港股 業績公布 愛奇藝（美：IQ） 人工智能 電影股
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【業績｜紙業股】玖紙中期業績轉盈為虧蝕近13.9億元　受毛利率大跌拖累
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