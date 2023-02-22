【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合

▲ 陳迪源接受本報訪問稱，港府推出興建微電子研發院，和人工智能（AI）超算中心等計畫可謂是時機剛好，惟需多留意人才與設備的配套，以及日後有關落地應用時的限制。

財政司司長陳茂波今（22日）公布2023至24年度財政預算案，當中提到今年內才定立興建微電子研發院，和人工智能（AI）超算中心，的具體工作方向和範疇。香港創科發展協會主席（HKITDA）陳迪源接受本報訪問稱，港府推出相關的計畫可謂是時機剛好，惟需多留意人才與設備的配套，以及日後有關落地應用時的限制。

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陳迪源指，香港應科園已從事微電子研發及應用等工作多年，業界亦有不少專家和企業從事芯片行業，所以預計港府要在香港加大力度推動微電子研發的困難不大。另希望港府就電動車領域中，著重新能源儲蓄和運放、無人駕駛汽車網絡的網絡安全範疇。

惟他提到港府在籌備相關的數碼基建時，需要留意人才和設備的配合。現時港府有不少人才計畫為本地導入國內和海外人才，

但有很多設備都是外國製造。香港在發展相關產業時，容易讓西方國家聯想到我們會才發展內地市場。哪麼會不會有進一步的制裁呢？

另外，為推動有關電動車應用於香港全面落地時，陳迪源建議政府多加考量3大要點，包括法規、道路配套和保險。如慮香港的道路安全設計，是否適合全自動汽車駕駛行駛。若在使用全自動汽車駕駛模式下發現交通意外，相關責任又誰屬。

這些共識需要時間去處理。所以希望政府在推動相關科技發展，和引入技術時，會開始展開相關的道路設計和社會諮詢。

建議撥款30億 最快2年可見成效

相關的具體計畫在今年內才會定立，當中涉及的投資預算和成效亦是兩大關注點。陳迪源就認為：

資金是多多都不夠，但若有初步成效，自然會有大企業、投資者注資。

他預計在計畫起步階段，30億港元已足夠應付。按現時本港半導體和電動車發展基礎而言，相信可在2年內看到有關半導體工作的成效，而電動車方面則需3-5年。

至於問及AI超算中心，他則稱各地如中國內地、美國、新加坡等已設有AI超算中心，但各有不同模式。期望政府展開的可行性研究時，不單會考慮政府、網絡安全、大學研究等使用，亦考慮為部分有潛力和創意，或公司中沒有營運專家的初創，提供一種價格不會太高的方案，助其以合理成本和技術支持，研發可供大眾市民應用的項目和投術。

此外，陳迪源重申科技落地應用時，必須有相應的法規監管。以ChatGPT為例，部分香港大學已禁止學生使用AI機械人撰寫學術報告。

在涉及商業競爭，或是為人類而設的比賽，（AI）會影響公平性和期望。

港府在推動AI應用時的思維，可參考且要追上內地法規標準，甚至是要打造可識別AI生成產品的系統，「用系統對抗系統」，以保持各方的公平性。

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責任編輯：殷凱怡

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