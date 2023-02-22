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【異動股】 美圖早前發盈喜 料去年轉賺最多1.3億人幣 股價3日累升近4成

股樓投資 18:45 2023/02/22

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早前發盈喜的美圖（01357）股價連升3日，繼昨日（21日）急升近一成，並重上10天及20天綫後，今日（22日）再逆市升16.7%，收報2.87元，3日累升38.6%。

同場加映﹕【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

美圖預期，2022年度公司擁有人應佔淨利潤約為8,500萬至1.3億元（人民幣，下同）之間，而上一財年為淨虧損約4,450萬元人民幣。公司指出，去年由虧轉盈，主要是期內的非上市少數股權投資以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值收益約4.9億至約5.7億元，而2021年度相關公允價值收益約1.8億元。

【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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記者：郭秀慧

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美圖公司（01357） 盈喜 異動股 港股

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