【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】賽道上上落落增添難度 京都馬拉松「打水戰」分享

香港要跑馬拉松可以選擇不多，除了渣打香港馬拉松，還有年尾的皇者之戰及已幾年沒有舉辦的中國沿岸馬拉松，加上香港經常出現的濕熱天氣影響選手發揮，所以不少跑手會選擇跑海外馬，例如六大馬拉松，即將有不少高手都會參與三月初的東京馬拉松盛事。在東馬上演之前，京都馬拉松及大阪馬拉松率先舉行，小弟有幸能夠參與，先分享剛完成的京都馬。

跑比賽前要先拿取號碼布，在賽事前兩至三天，就可到京都市勸業館 (Miyako Messe) 進行跑手登記，可能我在最後一天最後一小時才到達，很快就完成有關手續。以海外馬而言，這個會場設計比較簡單，售賣紀念及跑步用品的檔口不多。大會及其他品牌為今次馬拉松設計的跑衫設計比較「特別」，所以都沒有特別去買。

▲ 京都馬拉松跑手登記會場入口。

▲ 疫情下要先填寫個人健康情況才可進入會場。

▲ 海外選手在最左側檔口。

▲ 大會官方跑衫採簡約設計。

▲ 另一品牌為今次比賽設計的跑衫亦較「特別」。

▲ 影sub 3 sub 4相是指定動作吧！

▲ 一眾跑手在會場願望牆寫上心願。

▲ 會場介紹每個補給站所提供的食品及飲料，包括現在當造的士多啤梨。

還記得上一次跑馬拉松落大雨，都要數到六七年前的香港馬拉松，起步不久在彌敦道大雨到前路也看不到，但西隧後已雨過天青。可能今年上天要為跑京都馬的跑友帶來考驗，當天早上一出火車站已傾盤大雨，與對上一個星期的港馬一樣，濕度達百分之一百，沒有雨天裝備的我，未跑全身已濕透，加上僅十度的氣溫，小弟已凍到「打冷震」。大會早已在跑手包為一眾跑手預備透明「過頭笠」，雖然不算環保，在此時亦發揮其效用，不少參賽者在起步前已穿上，小弟因太匆忙沒有為意而沒有穿，幸好現場有香港跑友借上發熱啫喱，送上「溫暖」。

到達起點附近的西京極火車站比較擠擁，出站都要等十多分鐘，大家有機會跑京都馬時記著要預鬆一點時間去到。寄存行李後，在起點體育場外有不少跑手排隊等去廁所，但眼看都要等十五至二十分鐘，幸好進入體育場內還有洗手間，只須等幾分鐘就可以，大家如果要跑就記得要留意這點了，提早上線避免「塞車」十分重要。

▲ 跑手在西京極鐵路站等待出閘。

起步點位於西京極的竹菱京都體育場，與世界頂尖運動選手的起點—日本全國高中馬拉松接力賽，以及皇后杯全國女子馬拉松接力賽一樣。所有跑手在運動場上等起步，運動場內400米佈滿參賽選手場面浩大。小弟有幸以不錯的登記的時間排在A組出發，緊隨S組精英組別，在大會鳴槍後過了14秒後就踩上起點，也算不錯了。

▲ 竹菱京都體育場跑道佈滿選手等待起步。

▲ 前方盡是精英跑手。

之前有聽過跑友說京都馬難度高很難創下PB（個人最佳時間），我心想應該不會較香港馬拉松難吧，原來賽道不斷上上落落才是最辛苦（詳見附圖），加上下雨「打水戰」，臨近10公里時斜路如上山路簡直「攞命」，跑了10多公里已感到快有抽筋跡象，擔心要中途退出，幸身上有帶「抽筋水」，吃後當下舒緩有關感覺。賽道而言，小弟覺得較港馬大致只有昂船州大橋及西隧上斜還要辛苦，雖然下半部分大至平坦及較少上落，雨量亦漸細，但經歷上半部份的艱辛，眼見不少精英選手在最後10公里亦出現抽筋或傷患情況而要行路，辛苦情況可想而知。

▲ 頭半馬上上落落十分辛苦，臨近40公里亦要「打大佬」。（圖片來源：京都馬拉松2023跑手須知）

沿途氣氛景色不錯，補給亦十分充足，跑到15公里有鹽糖、17公里有餅乾及朱古力麵包、20公里有牛角酥、32公里有士多啤梨及車厘茄…如果不是想跑好成績，都很想吃士多啤梨及麵包等補給（因為以4分多鐘跑1公里的速度吃這些食物都有一定難度），幸而設於平安神宮的終點有梅飯團，也很滿足。

▲ 京都馬完賽毛巾。

▲ 完賽飯團令人食指大動。

▲ 京都馬除了設計精美獎牌，還有完走證明NFT，走在時代尖端。

比賽沿途有工作人員舉起指示牌，指示跑手欣賞路線周邊景點，很細心，包括天龍寺、仁和寺、龍安寺、金閣寺、上賀茂神社、下鴨神社、銀閣寺這七大世界文化遺產，以及渡月橋、嵯峨野、廣澤池、仁和寺等多個觀光名勝，途經京都府立植物園內以及象徵京都的鴨川沿岸，同時欣賞京都御苑的茂盛綠意與歷史底蘊，還能夠一覽送火祭的五山上的所有圖案，這些都是京都馬拉松才有的況味，讓跑手盡享京都特色美景。

▲ 賽道經過世界文化遺產仁和寺，還有寺院人員打氣。（圖片來源：Kyoto Marathon facebook 專頁）

賽道有不少收窄的道路，早起步還好一點，因為相對少人，然而亦聽到不少遲起步的跑友經常「塞車」未能跑得快，例如鴨川沿岸跑道景色優美但路窄，所以要做一個好的完成時間並不容易。另外，馬拉松沿途行人安排不錯，當跑道工作人員見到較少人跑過時，就會指示跑手跑另一邊馬路，然後封其中半條讓行人行過，再於稍後時間封另一邊，那麼行人要過馬路到對面線就不要等那麼久，香港馬拉松也可參考一下。

▲ 鴨川沿岸跑道較窄，但景色怡人。（圖片來源：Kyoto Marathon facebook 專頁）

因為天雨加上賽道有難度，小弟亦未能造出目標時間，但以海外馬拉松而言，京都馬景色優美，氣氛不俗，若有天公造美，感受定必大大加分，作為海外馬的目的地也算不錯呢！

▲ 跑過平安神宮就衝過終點，又完成一馬了！（圖片來源：Kyoto Marathon facebook 專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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