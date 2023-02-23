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碧咸大仔向父挑戰閉眼拋煎餅 網民反批：「過厚兼似燶」

環球社會熱點 08:05 2023/02/23

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前英超巨星碧咸（David Beckham）長子Brooklyn在社交平台上載影片，向父親發起「閉眼拋煎餅」挑戰。雖然Brooklyn出品的煎餅獲得碧咸稱讚，但不少網民指成品過厚且似煎燶。更有網民形容，Brooklyn的煎餅更似蛋糕。

拜登仔曾打算識後生女星譜父女戀 碧咸大仔老婆成目標 【下一頁】

周二（21日）被稱為「懺悔星期二」（ Shrove Tuesday），碧咸當日上載影片展示，他按照傳統為自己及女兒Harper煎餅。碧咸期間熟練地拋餅，其太太維多利亞亦表示稱讚。

Brooklyn同日稍後時間亦上載拋煎餅的影片，更標記碧咸向他發起挑戰，詢問他是否能閉眼完成動作。Brooklyn在影片中用左手遮住雙眼，並將頭擰向左邊，右手向上拋鍋完成動作。

Selena Gomez傳與碧咸大仔夫婦同居 被質疑太親密 【下一頁】

碧咸隨後回覆表示自己做不到，並稱讚Brooklyn的煎餅看起來不錯。但一眾網民似乎並不認同碧咸，有人指煎餅太厚，亦有網民指成品「睇落」煎燶。更有網名形容，成品並非煎餅，而是蛋糕。

    點擊圖片放大
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但亦有網民力撐Brooklyn，指每個人可以按照自己喜歡的方式製作煎餅。亦有網民稱，不理解為何其他人如此討厭Brooklyn，呼籲Brooklyn不要理會，指自己喜歡他的煎餅。

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責任編輯：李俊儀

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