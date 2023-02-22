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【財政預算案2023】撥2千萬元推動高端航運服務業　鞏固國際航運中心地位

商業 18:36 2023/02/22

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財政預算案2023正式出爐，政府表示會成立專責小組推動香港國際高端航運服務業發展，並提出行動綱領，更預留2,000萬元推動高端航運服務業的策略研究和交流。

【台灣自由行】台旅業冀報復性消費　料增長飇3倍

香港物流商會主席鍾鴻興表示，財政預算案對國際航運中心的建議都是好的發展方向，可以加強航運業數據溝通，「電子碼頭是全球發展趨勢，措施可以提升香港的港口地位，同時與大灣區以至世界聯通，促進航運業間的合作。」此外，他亦建議加強多式聯運，仿效內地碼頭的「鐵水聯運」，將鐵路貨運與海運對接，提升行業優勢。

提到政府將注資2億元加強物流業人才培訓，鍾鴻興對措施表示歡迎，「現時物流從業員人手不足，尤其在疫情期間不少人已經轉職或移居外國」，現時本港有航空業培訓，但並不全面，他建議成立綜合物流學院，促進行業的智慧型發展，涵蓋IT等範疇，貫通物流行業不同板塊，「商會將會積極參與，分享我們的專業知識。」

樂見政府推動航運發展

香港運輸物流學會常務委員胡百浠指出，財政預算案中的建議早於幾年前已開始孕育，2017年他們曾隨時任香港運輸及房屋局局長陳帆到法蘭克福機場考察，之後與機場管理局探討香港借鏡的可能性，「雖然遲了幾年，但仍然樂見政府肯去推動」。他明言，不同界別可能會有不同考慮，尤其是信息分享部分，「我建議政府或機管局可以將出口數據、貨量、貨值等資料中央化，然後再決定怎麼去運用和公開。」他並同意「多式聯運」是物流業新方向，「像東莞與香港的合作，貨品經海運到港後，可無縫連接直送機場進行空運。」

培訓方面，胡百浠認為現時已有不錯的配套，例如是機管局於2016年成立的香港國際航空學院，民航處又很歡迎中小學生到機場參觀，鼓勵年青人入行，認為這些都是正面的措施。

綠色科技  香港走在最前

此外，財政預算案亦矢志推動綠色經濟，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心，包括構建綠色科技生態圈、綠色金融應用與創新，以及加強與大灣區及國際市場的交流和合作等，就此，碧瑤策略及投資總監周榆桐（Ron）表示十分贊同。

Ron認為，對比其他鄰近地區，香港政府的環保政策走得更前，「例如是『塑膠飲料容器生產者責任計劃』的立法，就是向德國及北歐等國家借鏡，鼓勵生產商進行回收。」他又說，綠色經濟並無政治界限，各國會互相取經，「我們向德國取經，新加坡也會向香港取經」。

【綠色營商】美心集團透過太古地產「綠色廚房」計劃  加強綠色餐飲營運

本報記者：歐陽佩

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