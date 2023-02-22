豐田接受工會加薪要求 下任總裁佐藤浩二鼓勵其他汽車企業效仿

豐田汽車公司（7203.T）在周三（22日）表示，將會接受工會提出的20年來最多的加薪和獎金增加的要求。

根據豐田公司網站上的一份內部出版物，即將上任的總裁佐藤浩二表示，公司完全接受工會要求的決定為薪酬談判設定了一個標準，鼓勵汽車行業的其他企業效仿。

代表35.7萬名豐田集團工人的工會聯合會表示，他們要求的加薪的幅度是20年來最大，但是沒有說明實際加幅是多少。

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隨著通貨膨脹率達到40年來的最高水平，日本在提高工資以恢復消費方面面臨著比以往更大的壓力。市場認為加薪仍將限於豐田等大公司，又指，僱用大多數日本工人的中小型公司將很難承受加薪。

豐田公司表示，在周三的第一輪談判後，與工會達成了協議，並補充說，加薪也將適用於兼職工人和高級合同員工。

最先報導該協議的《朝日新聞》稱，工會還要求支付價值6.7個月工資的一次性獎金。

在達成薪酬協議之際，日本首相岸田文雄加緊呼籲商界領袖加速提高工資，並警告說，如果加薪幅度趕不上物價的快速上漲，市場就會重新陷入滯脹。

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責任編輯：張瑋婷