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【金蝶 268】 金蝶國際料去年虧損擴大 最多蝕4.2億人幣 股價創兩個月低位

股樓投資 18:09 2023/02/22

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金蝶國際（00268）發盈警，預期去年總收入將按年增長約15%至20%，但虧損則擴大至3.6億至4.2億元人民幣。股價今早（22日）曾挫4.7%，低見14.72元，其後跌幅逐步收窄，收報15.3元，跌0.9%，創兩個月低，成交額2.8億元。

同場加映﹕【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

金蝶預計，截至去年12月底止全年虧損介乎3.6億元（人民幣，下同）至4.2億元，2021年則錄得虧損3億元；收入料按年升15%至20%，達48億元至50億元。集團解釋，虧損主要由於加大雲產品的研發投入，尤其是金蝶雲•星瀚及HR SaaS；以及部分營銷和交付活動因疫情受阻。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁

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集團預計，雲服務業務收入將介乎約35.9億元至38.6億元之間，較2021年約27.6億元增長約30%至40%；雲服務業務收入佔總營業收入約72%至80%，較2021年同期約66%大增。雲訂閱服務年經常性收入（ARR）料按年增長約35%至38%之間。公司董事會及管理層表示，對集團的長期發展充滿信心。

同場加映﹕【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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記者：郭秀慧

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雲端 疫情 盈警 港股 SaaS 金蝶國際（00268）

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