【財政預算案2023】斥5,000萬加速發展Web3　Web3企業料青年工作坊有助紓解人才荒

▲ 財政司司長陳茂波今（22日）表示，第三代互聯網（Web3）潛力龐大，決定撥款5,000萬元予數碼港，加速推動Web3生態圈發展。

財政司司長陳茂波今（22日）表示，第三代互聯網（Web3）潛力龐大，決定撥款5,000萬元予數碼港，加速推動Web3生態圈發展，包括舉辦國際大型研討會及更多青年工作坊。有行內人士就認為，是次財政預算案著墨於Web3生態圈相當驚喜。專注於發展虛擬資產的企業則指，是次預算案提及Web3，為他們打下了一支強心針。

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數碼港培育初創VDX執行董事陳沛泉直言，初創要發展，生態圈相當重要。因此政府今次願意撥款予Web3生態圈發展，絕對是好事，「起碼令我們找到繼續堅持的理由。」

▲ 數碼港培育初創VDX執行董事陳沛泉直言，政府願意撥款予Web3生態圈發展，絕對是好事，令他們找到繼續堅持的理由。（受訪者提供圖片）

他提到，目前Web3企業最大的難題，莫過於IT人才荒，「其實一直都好需要青年工作坊，以我們公司為例，我們需要年輕IT人，但人才競爭相當激烈。所以現時數碼港有資金可以舉行工作坊，令更多青年人了解Web3，絕對可以吸引他們入行，紓解人才荒。」他另指，舉辦國際大型研討會，有助本地初創與外地企業、甚至跨行業人士進行交流，拓展他們的發展空間。他舉例指，數碼港有涉獵不同領域的初創，若有Web3研討會，可讓更多人得知VDX的存在，促進合作的機會。

港府關注Web3生態圈 業界感驚喜

科培網絡會長李治緯（Edmund）同樣指出，港府關注Web3生態圈讓他相當驚喜，也是是次財政預算案令他最滿意的創科相關項目。他深信，若舉行國際研討會，不但可讓本地初創與外界有更多聯繫，更可吸引外國Web3企業進駐香港。惟他也提到，港府除了提供資金予數碼港發展Web3，也應加快步伐完善及落實Web3具體監管框架，否則會令外國企業卻步。

香港創科發展協會主席（HKITDA）陳迪源就表示，港府落實去年十月發表的虛擬資產政策宣言是正面積極的措施；但必須實施措施對申請人的記錄進行審查，比如技術/商業背景，刑事記錄等。也希望Web3基地可以提供沙盒（Sandbox）等工具及平台，降低初創公司的成本，以便他們可以把資源投入在其他領域，加強和提高其解決方案。

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記者：曾曉汶

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