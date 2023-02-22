【百度9888】百度李彥宏：中國AI市場將迎來爆發性的需求增長　百度正站在浪潮之巔

▲ 百度李彥宏：中國AI市場將迎來爆發性的需求增長 百度正站在浪潮之巔

百度 （09888） 此前已宣布於3月份推出「文心一言」。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在內部信中表示，中國AI市場即將迎來爆發性的需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的。而百度作為中國人工智能市場長期增長的最佳代表，正站在浪潮之巔。

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李彥宏指，「生成式AI和大模型的智能湧現，是全新的計算範式帶來的新機會。這意味著，AI技術已經發展到一個臨界點，各行各業都不可避免地被改變」。

他又指，人類進入人工智能時代，IT技術的技術棧發生了根本性的變化。「過去基本分為三層：芯片層，操作系統層和應用層。現在可以分為四層：芯片層、框架層、模型層和應用層」。

料「文心一言」將改變雲計算市場的遊戲規則

百度計劃將多項主流業務與文心一言整合。李彥宏指，文心一言與搜索整合，將引領搜索體驗的代際變革。除了提供更好的搜索和答案，集團還會提供全新的交互和聊天體驗，以及獨特的生成內容，極大地豐富內容生態和供給，吸引更多用戶，並有機會形成新的流量入口。

他續指，文心一言也將通過百度智能雲對外提供服務。之前選擇雲廠商更多看算力、存儲等基礎雲服務。未來，更多會看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、應用之間的協同。這會根本性地改變雲計算市場的遊戲規則。

另外，李彥宏指，智能駕駛方面，看到全球自動駕駛行業正在加速呈現兩極分化，「無人化」落地是關鍵分水嶺。

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編輯：袁諾曦