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德國消費者價格按月升9.2％ 食品價格上漲速度是整體通脹率的兩倍多

環球政經 18:55 2023/02/22

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德國聯邦統計局在周三（22日）公佈了數據，指因為烏克蘭戰爭導致能源和食品價格壓力仍然很大，德國的通貨膨脹率今年年初沒有緩和的跡象。另外，對比其他歐盟國家，消費者價格在1月份同比增長了9.2%。與12月相比，價格上升了0.5%，證實了月度和年度的初步數據。

根據非調和標準，德國消費者價格在1月份同比增長8.7%，環比增長1.0%。12月修正後的通脹率為8.1%，11月為8.8%。

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統計局主席Ruth Brand稱，在去年年底放緩之後，通脹率仍處於較高水平。

另一方面，政府採取了救濟措施，但能源產品價格同比增長了23.1%。不包括能源價格，1月份的通貨膨脹率為7.2%。食品價格同比增長20.2%。統計局指，食品價格上漲的速度又是整體通脹率的兩倍多。

 

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責任編輯：張瑋婷

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