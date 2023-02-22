【財政預算案2023】港擬建人工智能超算中心　專家：諮詢期過長或拖慢進展

最新公布的財政預算案提及，港府正進行可行性研究，建立人工智能（AI）超算中心。有業界人士認為，ChatGPT引領的熱潮下，令港府意識到AI算力的需求。惟港府現時還處於考慮和研究階段，或難以追趕ChatGPT熱潮，他認為諮詢期可以縮短，毋須長達6個月。

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科培網絡會長李治緯（Edmund）接受本報訪問時就表示，ChatGPT的興起與是次政府計畫投放資源設立AI超算中心絕對有關，「從ChatGPT推出付費版開始就可看到，AI算力成本其實十分高昂。而且ChatGPT更因查詢流量太大，而需要限制用戶使用，可見算力不足會嚴重影響AI發展。」他也提到，是次AI超算中心就猶如「升級版數據中心」。由於過往香港曾多次錯失數據中心落戶的機會，相信港府也是瞄準是次機會，以另一名義再吸引數據中心落戶。

▲ 科培網絡會長李治緯表示，是次AI超算中心就猶如「升級版數據中心」。由於過往香港曾多次錯失數據中心落戶的機會，相信港府也是瞄準是次機會，以另一名義再吸引數據中心落戶。（受訪者提供圖片）

據消息人士透露，目前建立AI超算中心仍屬研究可行性的階段，最快明日開始尋求顧問公司，在6個月內提交初步研究。相比其他國家或地區，香港現時仍在處於考慮階段，步伐會否過於落後？Edmund就認為，起步步伐算合理，但就認為6個月諮詢時間太長，「其實科技設備已在，毋須太多考慮，最主要都是要思考如何規劃及設置。」若不坐言起行，或會再次錯失機會。

初創Xtra Sensing數據工程師Janson Li則指出，這對該公司的業務絕對有幫助。他表示，由於研發工作上往往因為算力不足而引伸出一些挑戰，包括延遲研發進度、限制模型的規模和複雜度、時間或金錢成本增加等難題。人工智能超算中心，如能提供足夠的算力基礎，不但解決以上問題，更能吸引公司開發新專案，推動人工智能產業發展。

記者：曾曉汶，陳卓賢

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