德國通脹稍加快 1月CPI終值按年增至8.7%

德國聯邦統計局（Federal Statistical Office）公布1月最新通脹數字，消費者物價指數（consumer prices index）按年升幅終值為8.7%，較12月的8.6%輕微回升，是連續兩個月放緩後再次加快。

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周三（22日）公布的數據顯示，由於俄羅斯與烏克蘭戰爭，德國的能源及食物價格壓力持續，使通脹持續高企。能源與食品價格按年升幅達23.1%及20.2%。

另外，按歐盟標準調整的調和CPI按年升9.2%。

統計局局長布蘭特（Ruth Brand）指出，通脹在去年底放緩後至今仍維持高位。布蘭特稱德國家庭在1月開支更高，特別是能源和食物費用。

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布蘭特表示，觀察到大多商品價格有顯著上升，服務收費亦同樣。商品價格按年上升12.7%，服務費用則按年增加4.5%。

德國商業銀行首席經濟學家克雷默（Joerg Kraemer）表示，經過調整通脹計算方法後，自去年秋天起未發現明顯下行趨勢。克雷默建議歐洲中央銀行（European Central Bank，ECB），應該持續果斷地提升關鍵利率。

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責任編輯：吳漢培