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【創智銓薈@iM網欄】AI新紀元 人工智能絕非取代人類

名人薈萃 17:45 2023/02/22

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近日ChatGPT在全球引起熱潮，不論在科技資訊及財經新聞都成為熱門話題。不少網絡巨頭公司如微軟、Google、百度等，都紛紛預告將會推出類以的服務，彷彿它突然展開了人工智能大戰的序幕。

「GPT」全稱是「Generative Pre-trained Transformer」，意即已被訓練過的生成轉化器。它透過吸收網上大量數據及與人類互動的預先訓練，可以依照使用者輸入的問題，生成跟人類語言相同的回應及提供所需答案。

ChatGPT能夠做到的工作有很多，包括：自動生成文章、翻譯語言、針對問題內容生成一段回應、依使用者需求寫出特定功能程式碼等。它又可以自動摘要長篇文件，並進行條列、分類、製作成表格等。有報道就指出，已有學生利用ChatGPT去代勞完成功課，令校方要設法禁止學生使用。無疑，自ChatGPT推出以來，已令各界議論紛紛，大家除了驚嘆人工智能的威力外，當然亦引起了不少疑慮。但亦正因為有話題、有爭議，反倒引來更多媒體報道、更多人注意、更多人躍躍欲試，令ChatGPT的全球用戶在短時間內已高達1億。

ChatGPT的爆紅，讓大眾更理解及接受人工智能生成内容（AIGC，AI Generated Content）。騰訊研究院早前就發布了《AIGC發展趨勢報告2023：迎接人工智能的下一個時代》。報告指出AIGC的商業化應用將快速成熟，市場規模會迅速壯大。它亦引用6pen的預測，指未來5年將有10%至30%的圖片內容由AI參與生成，有望創造超過600億人民幣以上的市場規模。於是有不少人開始論述，指人工智能會變得比人類更有效率、更聰明，甚至要取代人類了。

從筆者的專業角度去看，單一的人工智能生成内容並非萬能，它還需要配合其他技術及數據分析，才能發揮更大的價值效用。筆者致力推廣的「SDP概念」（Smart Decision Planning- AI 生成決策），就是同時利用了AI、IoT、PNT及大數據，實時融匯結合，進行快速分析，以向有關單位提供即時的對應方案。

舉個例子，「SDP概念」應用於道路監察上，系統可透過CCTV影像分辨出道路旁的行人，亦可辨認出路上的不同車種，同時亦可辨認出車輛是在正常行駛、靜止或出了意外。該等數據上傳至SDP平台，整合人流/車流監察、警報系統、人工智能分析，綜合並集中統一處理，可讓相關的單位能即時取得有關資訊，有助作出分析及查核。如道路上發生突發事故，SDP平台的AI就能馬上察覺、即時發出警報，評估嚴重程度，並自動通知救援單位作出應變。這才是筆者心目中有用的人工智能，絕非取代人類，而是幫助人類。

作者簡介：

陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁

隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

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