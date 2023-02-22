【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%

據日媒報道，豐田汽車旗下日野汽車發現，即將推出的一款由比亞迪（01211）提供的電動巴士，含有致癌物「六價鉻」，為日本工業準則所禁止的化學物質，因此遭取消銷售。受消息拖累，比亞迪股價一度跌2.5%，低見222元，收報224.8元，跌1.3%，成交額12.6億元。

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《日經亞洲評論》報道，日野汽車計劃在3月底前推出的「Poncho Z EV」電動巴士，是由比亞迪以OEM方式供應，但被驗出含有致癌物「六價鉻」。「六價鉻」是用在防止金屬表面生銹的電鍍處理等用途上，應用於汽車零部件等，但據稱其毒性對人體有害。日本國內沒有禁止使用「六價鉻」的法律規定，但日本汽車工業會自2008年起作為行業自主限制禁止使用，而其後推出的車款原則上不再使用。

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報道又指，日野汽車得知該電動巴士使用「六價鉻」，曾提出不使用該物質。而日野汽車上周透露，已決定凍結在日本市場銷售該款可乘坐約30人的社區巴士計劃。

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記者：郭秀慧