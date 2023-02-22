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【財政預算案2023】「專利盒」稅務優惠　專家指長線有利初創營運

商業 17:33 2023/02/22

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不少企業過去兩年都錄得了虧損，在這建議下，就可以幫助企業今年就能獲得即時退稅，並及時幫忙解決現金流不足的困境。（資料圖片）

今年財政預算案提到，建議寬減2022/23課稅的年度百分之百利得稅，上限為6,000元，畢馬威中國（KPMG China）稅務合夥人梁愛麗表示，考慮到港府財赤加大因素，這次上限力度有所縮減都是預計之內，加上這退稅安排主要是惠及中產人士，而中產以下人士通常都無需交稅，所以即使上限有所收窄，對他們的影響理應不大。

此外，畢馬威中國亦建議政府考慮容許企業利用稅務虧損，作一次性抵扣上年度應評稅利潤退回已繳稅款。梁愛麗解釋，由於香港現時的稅制，企業的稅務虧損只能抵扣將來年度利潤，但這無法解決中小企的當前的燃眉之急。

【財政預算案2023】中小企融資已擔保超過53000家企業　業界代表：條件式資助減申請意慾

原因是香港的稅制模式是有滯後的情況，由於疫情關係，不少企業過去兩年都錄得了虧損，在這建議下，就可以幫助企業今年就能獲得即時退稅，並及時幫忙解決現金流不足的困境，讓更多中小企可以支撐下去，令它們能夠繼續經營、重上軌道。

吸引外資來港註冊專利

至於「專利盒」稅務優惠對研發階段的初創的好處，梁愛麗指出專利主要有兩個途徑賺錢，一是直接將專利賣出，但這做法比較少人會做；第二則是透過授權（license）予第三方使用而收取費用，基本每年都會獲得收入，而這是主流做法。

【財政預算案2023】一文看清財政預算案搶人才政策　凝聚海內外專才

因此，基於後者的盈利模式，在「專利盒」稅務優惠下，初創就會獲得免稅，這將有利吸引更多外地企業來港做研發和登記註冊專利。雖然初創在早期未必會有發明專利出現，所以無法享用這優惠，但長線而言，對初創的財政營運都會帶來好處。

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記者：陳卓賢

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