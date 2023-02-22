歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼

外媒周二（21日）引述文件報道，12個歐盟成員國呼籲採取行動，阻止公司及第三個國利用貿易等，規避歐盟對俄羅斯的制裁。報道指相關文件承認，俄羅斯採取的規避策略及採購工作方式愈來愈多，且令人意想不到。而俄羅斯正透過相關行為，繼續為其軍事及戰略工業提供必要零部件，資助戰爭。

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歐盟正商討對俄羅斯實施的第10輪制裁內容，提出相關呼籲的12個成員國包括比利時、捷克、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、意大利、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、西班牙及荷蘭。

12國代表表示，歐盟迫切需要集體採取行動，包括擴大歐盟層面及27個成員國間的海關、稅務局、檢察官、情報機構、研究及統計機構的合作。一眾代表亦指，需向第三國的個人及實體發出強烈信號，向俄羅斯軍事和國防工業提供物質支持，將對其進入歐盟市場時產生嚴重後果。

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文件亦指，歐盟應該向境內外個人或實體發出官方警告，提示行為或違反制裁，並建立特別關注公司及行業名單，鼓勵公司在合同中規定旗下產品的最終用途,並根據在烏克蘭戰場上發現的最新情況，擴大監察或與規避制裁相關的產品名單。

文件同時表示，歐盟應特別關注俄羅斯軍事工業中使用的西方部件，指相關部件由於認證和設計，不易找到替代品，改變一個武器生產元素亦需耗時數月，生產鏈一個小型中斷很快就能對其武器生產及軍備能力產生重大影響。

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責任編輯：李俊儀