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【港交所388】港交所探索 惡劣天氣下繼續運作安排

股樓投資 18:03 2023/02/22

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財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，港交所（00388）將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作
的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。港交所全日收報327.4元，跌0.6%。

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【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
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在現時情況下，一旦天氣在交易時段遇上異常情況，如8號或以上風球等，港交所會停止運作，包括交易和結算活動等。

陳茂波又表示，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就創業板提出具體改革建議，並諮詢持份者。他指出，港交所將與證監會探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，政府將對《公司條例》作出修改。

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【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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